Osnabrück. Der VfL Osnabrück ist mit einem Sieg in die 3. Fußball-Liga gestartet, aber dennoch gibt es vor dem Derby gegen den SV Meppen an diesem Sonntag Unruhe. Ein Video mit Neuzugang Felix Schiller sorgt für Gesprächsbedarf. Der Verein kündigt eine Stellungnahme an.

In dem Video, das mittlerweile unter anderem auf Youtube zu sehen ist, singt der Abwehrspieler ein „Fanlied“ seines ehemaligen Vereins 1. FC Magdeburg und äußert sich an einer Stelle niveaulos über Osnabrück. Das Video ist offenbar nachts in der Nähe des Osnabrücker Güterbahnhofes entstanden, das Entstehungsdatum ist unbekannt. Schiller hat es offenbar selbst gefilmt. Über diverse Whatsapp-Gruppen fand es vermutlich seinen Weg ins Internet. Seit Montagabend verbreitet es sich rasant in den sozialen Medien. Von einer Veröffentlichung sehen wir an dieser Stelle ab, da es die Grenzen des guten Geschmacks überschreitet. Der VfL Osnabrück wird sich laut Pressesprecher Sebastian Rüther im Lauf des Tages in einer Mitteilung äußern.

Beim Saisonauftakt gegen Würzburg auf der Bank

Schiller war von 2012 bis 2018 für Magdeburg aktiv und stieg mit dem Verein in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga auf. Danach wechselte der 28-jährige Innenverteidiger zum VfL Osnabrück. In der Vorbereitung plagten Schiller Adduktorenbeschwerden. Beim 2:1-Sieg gegen Würzburg zum Saisonstart saß er auf der Bank.

Der gebürtige Berliner galt wegen seiner robusten Spielweise (Spitzname „Maschine“) in Magdeburg als Publikumsliebling. Als er seinen Abgang beim FCM Anfang April bekannt machte, sage er der „Volksstimme“ bezüglich eines neuen Vereins: „Ich muss hinter einer Sache stehen, wenn ich was Neues mache. Nur dann kann ich so agieren, wie ich es beim FCM gemacht habe.“