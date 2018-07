Osnabrück. Die Spannung steigt: Für den Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück steht das erste Abschlusstraining der Saison 2018/19 an. An diesem Freitag um 14 Uhr bereiten sich die Lila-Weißen auf der Illoshöhe abschließend auf den Saisonauftakt am Samstag (14 Uhr, Bremer Brücke) gegen die Würzburger Kickers vor – mit dabei ist ein Geburtstagskind.

Training: Um 14 Uhr erwartet Trainer Daniel Thioune seine Mannschaft zum Abschlusstraining auf der Illoshöhe. Im Fokus dürfte dann auch Konstantin Engel stehen: Der Abwehrspieler feiert an diesem Freitag seinen 30. Geburtstag.

Vorverkauf für Meppen-Spiel: Die Stehplatztickets für das Spiel beim SV Meppen (Sonntag, 5. August, 14 Uhr) sind ausverkauft. Am Dienstag waren nur noch rund 160 Sitzplatzkarten (25 Euro) im freien Verkauf. Im Fanshop am Stadion an der Bremer Brücke erhält jeder Käufer maximal zwei Tickets.

Fanbus nach Meppen: Die Fanabteilung setzt für die Partie in Meppen einen Fanbus ein. Abfahrt ist am Spieltag um 10.30 Uhr an der Westtribüne des Stadions. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro (10 Euro für Mitglieder der Fanabteilung) und ist am Spieltag in bar zu zahlen. Anmeldungen werden nur noch bis Montag im Fanshop am Stadion oder per E-Mail an auswaertsfahrten@vfl-fanabteilung.de entgegengenommen.

Blick zur Konkurrenz: Was tut sich in der 3. Liga? Und wie sind die Konkurrenten aufgestellt? In einer Serie stellen wir die Drittligisten der kommenden Saison vor. Alle Teile finden Sie auf unserem Themenportal zur 3. Liga. Aktuelle Nachrichten gibt es hier im Ticker.

Vorverkauf: Tageskarten für die Heimspiele gegen Würzburg (28. Juli, 14 Uhr) und 1860 München (8. August, 19 Uhr) sind in den Fanshops am Stadion und im L+T-Sporthaus sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen, im Online-Shop und über die Tickethotline erhältlich. Für das Würzburg-Spiel kosten Sitzplätze je nach Kategorie 19 bis 29 Euro (ermäßigt je 3 Euro weniger), Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Diese Basispreise der kommenden Saison gelten bis zum 28. Juli auch für das 1860-Heimspiel. Danach erhöht sich der Eintritt um 2 Euro für Sitz- und einen Euro für Stehplätze. An der Tageskasse erhebt der VfL wie in der Vorsaison 2 Euro Aufschlag.

Die nächsten Termine:

