Osnabrück. Mit zwei Trainingseinheiten bereitet VfL-Coach Daniel Thioune heute seine Profis auf das erste Liga-Spiel vor.

Training: Heute bittet Trainer Daniel Thioune um 10 und um 14 Uhr zur Übungseinheit.

Neue Termine: Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 4 bis 10 terminiert. Unter anderem wird das Derby gegen Preußen Münster an einem Samstag ausgetragen. Die neuen Spieltermine gibt es hier in der Übersicht.

Vorverkauf für Meppen-Spiel: Ab sofort sind Tickets für das Spiel beim SV Meppen (Sonntag, 5. August, 14 Uhr) verfügbar. Jeder Käufer bekommt höchstens zwei Tickets. Nach der ersten Phase (unter anderem für Dauerkarten-Inhaber) beginnt ab heute der freie Verkauf. Der VfL hat ein Kontingent von 1200 Karten erhalten. Sitzplätze kosten 25 Euro. Stehplätze gibt es für 10 Euro (ermäßigt: 9 Euro).

Blick zur Konkurrenz: Was tut sich in der 3. Liga? Und wie sind die Konkurrenten aufgestellt? In einer Serie stellen wir die Drittligisten der kommenden Saison vor. Alle Teile finden Sie auf unserem Themenportal zur 3. Liga. Aktuelle Nachrichten gibt es hier im Ticker.

Vorverkauf: Tageskarten für die Heimspiele gegen Würzburg (28. Juli, 14 Uhr) und 1860 München (8. August, 19 Uhr) sind in den Fanshops am Stadion und im L+T-Sporthaus sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen, im Online-Shop und über die Tickethotline erhältlich. Für das Würzburg-Spiel kosten Sitzplätze je nach Kategorie 19 bis 29 Euro (ermäßigt je 3 Euro weniger), Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Diese Basispreise der kommenden Saison gelten bis zum 28. Juli auch für das 1860-Heimspiel. Danach erhöht sich der Eintritt um 2 Euro für Sitz- und einen Euro für Stehplätze. An der Tageskasse erhebt der VfL wie in der Vorsaison 2 Euro Aufschlag.

Die nächsten Termine:

