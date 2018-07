Konstantin Engel, Abwehrspieler des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück. Foto: David Ebener

Osnabrück. Bereits in der Jugend hatte Konstantin Engel das Trikot des VfL Osnabrück an. Nachdem er 2011 den Verein verlassen hat, hat der kasachische Nationalspieler in der Saison 2016/17 den Weg zurück an die Bremer Brücke gefunden.