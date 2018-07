Der Traditionsverein: VfL Osnabrück

Vorbei die Zeiten, als der VfL Osnabrück dank der Zuwendungen von Präsident Hartwig Piepenbrock ein Abonnement in der 2. Bundesliga hatte. Seit dem Abstieg 1993 und dem Ausstieg des Mäzens und Sponsors 1996 lebt der Verein von der Hand in den Mund. Die wirtschaftliche Lage ist stets angespannt, aber die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von etwa zehn Millionen Euro sind seit dem Schuldenschnitt von 2016 auf Eis gelegt. In der Saison 2016/17 betrug das Minus 1,5 Millionen Euro. Für die abgelaufene Spielzeit erwartet Geschäftsführer Jürgen Wehlend ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Verein verkündete einen Sparkurs. Man kalkuliert mit einem Zuschauerschnitt von 8500 und will knapp drei Millionen Euro für den Profikader ausgeben bei einem Etat von acht Millionen Euro, in dem das Nachwuchsleistungszentrum mit etwa 400000 Euro zu Buche schlägt. Etwa vier Millionen Euro Einnahmen erwartet der VfL aus dem Sponsoring. Seit dem 1. Juli wirbt der Wettanbieter sunmaker für 400000 Euro pro Saison auf der Trikotbrust.

Der Emporkömmling: Sportfreunde Lotte

In den Vorjahren haben die Sportfreunde Lotte die Lizenz erhalten, ohne wie zahlreiche Ligakonkurrenten eine Liquiditätsreserve beim DFB hinterlegen zu müssen. Die Etatzahlen sind im Ligavergleich niedrig: Man plant mit einem Etat von 2,7 Millionen Euro, von denen 2,1 Millionen Euro für das Profiteam zur Verfügung stehen. 300000 Euro sollen in den Jugendbereich fließen. Die Sportfreunde haben für den Lizenzerhalt Marketingeinnahmen von 1,6 Millionen Euro nachgewiesen, der geplante Zuschauerschnitt liegt bei 2700. „Es wird ein Kraftakt, sportlich mitzuhalten“, sagt der sportliche Leiter Manfred Wilke, der starke Mann im Club. Der Verein ist stolz, trotz der nötigen und vom DFB geforderten Investitionen in die Infrastruktur schuldenfrei zu sein. Eine große Hilfe waren die 2,5 Millionen DFB-Pokal-Einnahmen (vor Steuern) 2016/2017, als Lotte im Viertelfinale an Dortmund gescheitert war. Hauptsponsor ist die Frimo Group, ein Hersteller von Werkzeugen und Fertigungsanlagen aus Lotte, dessen Engagement sich auf 300000 Euro belaufen dürfte.