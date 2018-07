Die Stimmung auf den Rängen in der Hänsch-Arena ist eindrucksvoll. Foto: imago/Werner Scholz

Meppen. Am 27. Juli startet die Saison 2018/19 in der 3. Fußball-Liga. In einer Serie stellen wir die Konkurrenten des VfL Osnabrück und der Sportfreunde Lotte vor. Heute: der SV Meppen.