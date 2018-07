Das Ostseestadion wurde in den Jahren 2000/2001 komplett umgebaut und modernisiert. Foto: Witters/Groothuis

Rostock. Umbruch statt punktueller Verstärkung: Beim FC Hansa Rostock kam einiges anders als gedacht. Trainer Pavel Dotchev soll an der Ostsee ein Team formen, das in der kommenden Saison in der Spitzengruppe mitmischen kann. In einer Serie stellen wir die Klubs vor, die am 27. Juli in die Saison 2018/19 in der 3. Fußball-Liga starten.