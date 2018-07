Innenverteidiger Felix Schiller vom VfL Osnabrück ist angeschlagen und fällt womöglich für die Generalprobe am Samstag aus. Archivfoto: Helmut Kemme

spo/jka Osnabrück. Generalprobe am Samstag, Fan- und Familienfest am Sonntag: Dem VfL Osnabrück steht eine Woche vor dem Saisonstart in der 3. Fußball-Liga ein intensives Wochenende bevor. Innenverteidiger Felix Schiller droht die Generalprobe zu verpassen.