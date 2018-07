Kultstadion: Der Betzenberg ist exakt die richtige Stätte für den geplanten Erlebnisfußball. Foto: imago/Steffen Kuttner

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern ist an seinem Tiefpunkt angekommen und spielt in der kommenden Saison erstmals drittklassig. Auch dank Hoffnungsträger Michael Frontzeck peilen die „Roten Teufel“ einen Schnitt von 20000 Zuschauern und den sportlichen Aufschwung an. In einer Serie stellen wir die Klubs vor, die am 27. Juli in die Saison 2018/19 in der 3. Fußball-Liga starten.