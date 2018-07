Osnabrück. Der Niedersächsische Fußball-Verband hat die erste Runde des Verbandspokals zeitgenau angesetzt. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück tritt am Mittwoch, 15. August (19 Uhr), beim VfL Oldenburg an.

Das hat der NFV am Mittwoch bekanntgegeben. Ab dieser Saison bleiben die Dritt- und Regionalligisten aus Niedersachsen in einem Wettbewerb unter sich. Die VfL-Ligakonkurrenten SV Meppen (am 14. August beim VfB Oldenburg) und Eintracht Braunschweig (am 15. August beim Lüneburger SK Hansa) sind ebenfalls schon in der ersten Runde gefordert.

Im zweiten niedersächsischen Pokalwettbewerb, in dem die Amateure unter sich sind, tritt Oberligist TuS Bersenbrück am Sonntag, 29. Juli (15 Uhr), beim VfL Oythe an.