Engel mit der großen Chance zur Führung. Ecke von Ouahim, Engel steigt im Fünfmeterraum am Höchsten, köpft den Ball dem Keeper aber in die Arme.

In einem ausgeglichenen Spiel steht es zur Pause 0:0. Die Belgier gehen mit viel Tempo in die Zweikämpfe, der VfL hält aber ordentlich dagegen. Die Thioune-Elf lässt in der Defensive so gut wie gar nichts zu. Einzig die Unsicherheiten von Körber bereiten da ein wenig Sorge. In der Offensive hatten die Lila-Weißen eine handvoll guter Möglichkeiten.