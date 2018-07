Osnabrück. An diesem Mittwoch beginnt für die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück der Countdown für die Generalprobe. Mit einer Trainingseinheit um 16 Uhr stimmt sich der VfL auf ein volles Programm mit dem letzten Testspiel am Samstag und dem Fan- und Familienfest am Sonntag ein.

Training: An diesem Mittwoch hat Trainer Daniel Thioune eine Einheit um 16 Uhr auf der Illoshöhe angesetzt.

Neue Termine: Am Dienstag hat der Deutsche Fußball-Bund die Spieltage 4 bis 10 terminiert. Unter anderem wird das Derby gegen Preußen Münster an einem Samstag ausgetragen. Die neuen Spieltermine gibt es hier in der Übersicht.

Die Generalprobe: Am Samstag (21. Juli, 14 Uhr) kommt der ambitionierte belgische Zweitligist Royale Union Saint-Gilloise aus Brüssel an die Bremer Brücke. Mit dem Geld eines deutschen Mehrheitseigners im Rücken, will der Klub die Rückkehr in die erste belgische Liga schaffen.

Fest zur Saisoneröffnung: Am Sonntag (22. Juli, 14 bis 19 Uhr) feiert der VfL seine Saisoneröffnung an der Bremer Brücke. Bei freiem Eintritt wird auf dem Gelände hinter der Ostkurve sowie im Schatten der Nordtribüne laut VfL unter anderem geboten:

Teamvorstellung auf der Bühne, Autogrammstunde mit den VfL-Profis

Auslosung der Einlaufkinder für die neue Saison

Kostenlose Stadion- und Museumsführungen, Besichtigung des Mannschaftsbusses

Testspiel des VfL-Perspektivkaders gegen eine Stadtauswahl, Vorspiel: VfL-Traditionself gegen eine Fanauswahl

„Frank und seine Freunde“ live auf der Bühne

Der neue Stern am DJ-Himmel: Robin Knaak

Talkrunde mit VfL-Verantwortlichen

Vorstellung der Abteilungen des VfL

Torwandwettbewerb des Fanprojekts: Die Gewinner treten im Stadion beim Elfmeterschießen gegen Ex-Profi-Torwart Stefan Wessels an.

Die Macher von „Brückenstoff“ stellen ihre Trikotsammlung vor.

Blick zur Konkurrenz: Was tut sich in der 3. Liga? Und wie sind die Konkurrenten aufgestellt? In einer Serie stellen wir die Drittligisten der kommenden Saison vor. Alle Teile finden Sie auf unserem Themenportal zur 3. Liga. Aktuelle Nachrichten gibt es hier im Ticker.

Vorverkauf: Tageskarten für die Heimspiele gegen Würzburg (28. Juli, 14 Uhr) und 1860 München (8. August, 19 Uhr) sind in den Fanshops am Stadion und im L+T-Sporthaus sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen, im Online-Shop und über die Tickethotline erhältlich. Für das Würzburg-Spiel kosten Sitzplätze je nach Kategorie 19 bis 29 Euro (ermäßigt je 3 Euro weniger), Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Diese Basispreise der kommenden Saison gelten bis zum 28. Juli auch für das 1860-Heimspiel. Danach erhöht sich der Eintritt um 2 Euro für Sitz- und einen Euro für Stehplätze. An der Tageskasse erhebt der VfL wie in der Vorsaison 2 Euro Aufschlag.

Dauerkarten: Noch bis Freitag (20. Juli) läuft die zweite Phase des Dauerkartenverkaufs. Aktuell gilt der gleiche Dauerkartenpreis wie im Vorjahr. Im Vergleich zu den Einzeltickets erhalten Inhaber eines Saisonabos vier Freispiele. Hier finden Sie weitere Einzelheiten.

Die nächsten Termine:

Samstag, 21. Juli (14 Uhr): Generalprobe an der Bremer Brücke, gegen Royale Union Saint-Gilloise Brüssel, 2. Liga Belgien.

Sonntag, 22. Juli (14 bis 19 Uhr): Saisoneröffnung am Stadion an der Bremer Brücke

Samstag, 28. Juli (14 Uhr): 1. Spieltag: VfL Osnabrück - Würzburger Kickers

Sonntag, 5. August (14 Uhr): 2. Spieltag: SV Meppen - VfL Osnabrück

Mittwoch, 8. August (19 Uhr): 3. Spieltag: VfL Osnabrück - 1860 München

Samstag, 11. August (14 Uhr): 4. Spieltag: SG Sonnenhof Großaspach – VfL Osnabrück

Mittwoch, 15. August (19 Uhr): NFV-Pokal, 1. Runde: VfL Oldenburg - VfL Osnabrück

Samstag, 25. August (14 Uhr): 5. Spieltag: VfL Osnabrück – SC Preußen Münster

