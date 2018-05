Die Debatte um die Westtribüne zeigt, was beim VfL falsch läuft

Osnabrück. Hinter dem VfL Osnabrück liegt die schlechteste Saison der letzten Jahrzehnte. Der Traditionsverein ist sportlich und wirtschaftlich angeschlagen, schwer wiegt der Verlust an Glaubwürdigkeit bei den Fans.

Wer den Fan-Talk beim VfL nachvollzieht, wundert sich: Die Schließung der Westtribüne war das Thema, das den größten Raum einnahm und die meisten Emotionen produzierte.

Ein Randthema im Mittelpunkt – warum? Weil beispielhaft deutlich wurde, was die Führung des VfL im Umgang mit den Fans falsch macht. Vor einem Jahr hieß der Stoßseufzer „Wir verstehen unseren VfL nicht mehr“, jetzt sagen oder denken viele: „Die verstehen ihre Fans nicht mehr.“

Der VfL hat gegen keine Regel verstoßen, die Entscheidung konnte so getroffen werden, es gab keine Zustimmungspflicht durch die Gremien von Verein oder KGaA. Wahrscheinlich ist die Maßnahme durchdacht, basierend auf Fakten und Zahlen.

Doch das reicht nicht mehr in einer Zeit, in der das gesellschaftliche Leben durchdrungen ist von dem Wunsch nach Teilhabe. Auch deshalb brach eine Welle über die Verantwortungsträger hinein. Die Kritik an der Maßnahme war groß, aber noch größer war der Unmut über die Art und Weise, wie kommuniziert wurde.

Sie wurde mitgeteilt und nicht mit den Betroffenen und offenbar auch nicht ausreichend in den Gremien diskutiert. Die Fans erwarten, dass die Verantwortlichen mit ihnen sprechen, ihre Ansichten aufnehmen und in die Entscheidung einfließen lassen.

Dafür gibt es Fanclubs, die Fanabteilung, das Fanprojekt, den Runden Tisch. Dazu haben Aufsichtsrat wie Beirat das Recht und die Pflicht, sich auch mit Entscheidungen, denen diese Gremien nicht zustimmen müssen, auseinanderzusetzen.

Es überrascht, dass beim VfL offenbar niemand geahnt hat, was mit der Aktion ausgelöst werden würde. Dabei hat der VfL einige Kommunikationsdesaster hinter sich: Von der Verkündung der Vertragsverlängerung mit Joe Enochs bis zur Kontrolle der Ausweise von Inhabern ermäßigter Eintrittskarten.

Wenn die Führung hier nicht lernfähig ist, wird sich die dringend benötigte Glaubwürdigkeit nicht wiederherstellen lassen. Dass Vereine das Geschäft Profifußball in unternehmerischen Strukturen abwickeln, ist nicht die Wurzel des Übels. Und niemand kann erwarten, dass das Tagesgeschäft Profifußball basisdemokratisch funktioniert.

Aber Vereine wie der VfL, deren wertvollstes Eigenkapital die Tradition und die Fans sind, dürfen nicht wie Verkäufer einer Ware auftreten und Fans als Kunden behandeln.

Es gibt in dieser Krise viele Fragen, deren glaubwürdige, transparente Beantwortung wichtig ist. Deshalb muss der VfL am Beispiel Westkurve zeigen, dass er die Botschaft verstanden hat, die 170 Fans übermittelt haben: Wir wollen ernsthaft angehört und mitgenommen werden. Nur dann sind wir bereit, unpopuläre Maßnahmen zu akzeptieren.

