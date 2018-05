Osnabrück. In den beiden letzten Spielzeiten war die Stimmung schlechter als die Platzierung mit den Rängen sechs (2016/17) und fünf (2015/16). Im Sommer 2018 gibt es diese Kluft nicht: Die Stimmung rund um den VfL ist genauso schlecht wie der Platz in der Tabelle. Mindestens.

Viertletzter mit der schwächsten Punkteausbeute in der 3. Liga, sechs Heimniederlagen und seit Ende Februar 2018 in zwölf Spielen ohne Sieg: Die Klasse wurde gehalten, weil Werder Bremens U23, der Chemnitzer FC und RW Erfurt noch schlechter waren. Chemnitz und Erfurt zogen sich zudem per Insolvenz zurück und gaben den Kampf gegen den Abstieg vorzeitig auf.

Schon die Vorbereitung entzündet keine Euphorie

Am oberen Drittel kratzen und den DFB-Pokal 2018/19 erreichen – mit diesen Zielen war der VfL in die Saison gegangen. Schon vor dem ersten Spiel war die Stimmung belastet – durch den von Tobias Willers angezettelten Versuch einer Spielmanipulation, auf den sich Marc Heider und Addy Menga einließen. Und durch eine Vorbereitung, die ohne Erfolgserlebnis war und keinen Funken Euphorie entzündete.

Sieg im DFB-Pokal trägt den VfL nicht

Entsprechend schlecht war der Start, erst am sechsten Spieltag gelang – im Derby gegen Lotte – der erste Punktspielsieg. Das 3:1 im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV war der erste Ausreißer nach oben gewesen, doch auch diese Sensation löste keine Welle aus, auf der sich die Mannschaft hätte tragen lassen können.

Enochs muss nach Derbyniederlagen gehen

Passiv, mutlos und gehemmt – so trat der VfL aus gerechnet in den Derbys in Meppen (0:1) und in Münster (1:4) auf. Die Zweifel an Joe Enochs mündeten in der Entlassung des VfL-Idols. Geschäftsführer Jürgen Wehlend und Vizepräsident Uwe Brunn setzen sich durch gegen Manager Lothar Gans.

Unter Thioune mutiger

Mit Daniel Thioune holte die Mannschaft zunächst nur drei Punkte (4:0 gegen Zwickau). Das Team trat aber wie befreit auf, spielte mutiger nach vorn und wurde mit zwei weiteren überzeugenden Heimsiegen und zwei Auswärtspunkten belohnt.

Der Trend scheint im Winter gedreht

Als es in die Winterpause ging, hatte Thioune den Trend gedreht: Der VfL war mit 21 Punkten 14. und vier Zähler von der Abstiegszone entfernt. Übernommen hatte er am 12. Spieltag mit zehn Punkten auf Platz 19.

Gegen Chemnitz platzt der Knoten

So blühte in der Winterpause verhaltener Optimismus; die obere Tabellenhälfte war das Minimalziel. Zunächst wurde der – manchmal überzogene – Mut zur Offensive nicht belohnt, doch nach nur einem Punkt aus drei Spielen platzte beim 6:1 gegen den Chemnitzer FC der Knoten. Es folgten vier Spiele ohne Niederlage, mit einem Derbysieg gegen Lotte und einem 2:2 gegen Meppen. Doch dann brach die Serie jäh ab; nach drei torlosen Niederlagen verpasste es die Mannschaft, sich in Erfurt (4:4) und gegen Rostock (1:1) Sicherheit vor dem wichtigsten Spiel der Saison zu verschaffen.

Peinliches Aus im NFV-Pokal

Wie oft kam die Mannschaft mit dem Druck nicht klar und scheiterte im NFV-Pokal-Halbfinale am Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. In einem peinlichen Elfmeterschießen vergab der VfL drei Matchbälle.

Die Mannschaft bricht auseinander

Danach gab es kein Halten mehr: Die Mannschaft brach vollends auseinander, holte aus den letzten sechs Spielen nur zwei Punkte, schoss nie mehr als ein Tor, kassierte 15 Treffer und quittierte die Heimniederlagen fünf und sechs, darunter mit dem 0:5 gegen Paderborn die höchste Pleite an der Bremer Brücke seit 39 Jahren.

Zentrale Leistungsträger fehlen

Woran lag‘s? Niemand darf unterschlagen, dass der VfL ganz oder über weite Strecken auf zentrale Figuren der letzten Saison verzichten musste: Die Ausfälle der Langzeitverletzten Alexander Dercho und Halil Savran wogen noch schwerer als die Transfers von Torjäger Kwasi Okyere Wriedt und Verteidiger Nazim Sangaré. Mit Konstantin Engel, Bastian Schulz und Christian Bickel fielen weitere als Eckpfeiler vorgesehene Akteure fast durchgehend aus.

Defizit an Führungsspielern

Die Folge war ein Defizit an Führungsspielern, die dem Team in kritischen Phasen Stabilität hätten geben können. Hier war Christian Groß allein überfordert, und bei den Transfers wurde diese Lücke nicht geschlossen.

Erschreckend viele Gegentore

Vor allem im Abwehrzentrum wurden die Mängel auffällig; ausgerechnet der umstrittene Willers wurde in seiner Rolle nicht gleichwertig ersetzt – auch nicht durch die späteren Transfers. So kassierte der VfL, obwohl er mit Marius Gersbeck einen der besten Torhüter hatte, 67 Tore – so viele wie noch nie in den letzten drei Jahrzehnten.

Variabler, mutiger, schneller

Lichtblicke gab es in der Offensive: Vier Spieler – Heider, Álvarez, Danneberg und Reimerink – erzielten sechs oder mehr Tore. Ausgeglichener war in dieser Hinsicht nur der Rekordsturm in Paderborn. Unter Thioune wurde das Angriffsspiel des VfL variabler, mutiger und schneller; vor allem, so lange das Spielmachertalent Sebastian Klaas dabei war.

Ein Umbruch steht an

Ein Umbruch steht an, mindestens 14 Spieler werden den VfL verlassen. Das neue Team bauen zwei, die mit der Malaise 2017/18 wenig zu tun. Der am 4. Oktober 2017 zum Cheftrainer beförderte Daniel Thioune und der zum 1. Dezember 2017 eingestellte Sportdirektor Benjamin Schmedes haben eine faire Chance verdient, auch wenn sie es nicht geschafft haben, die Talfahrt der desaströsen Endphase abzuschwächen.

Viel Kredit verspielt

Dabei wären ein paar versöhnliche Akzente so wichtig gewesen, um Wut, Ärger und Enttäuschung beim Publikum ein wenig abzuschwächen. Die Folgen schlagen sich sicherlich auch finanziell nieder, doch schmerzlicher sind die mentalen Verluste. Der VfL hat durch die sportlichen und wirtschaftlichen Niederlagen viel Kredit verspielt. Hinzu kommt der Verlust an Glaubwürdigkeit bei Fans. Das ist die wichtigste Baustelle der nächsten Zeit. Das wichtigste Handwerkszeug ist Ehrlichkeit.

Attraktiv, aber kein Selbstläufer

Nur, wenn das gelingt, wird das Osnabrücker Publikum einen Weg mitgehen, der sich zunächst auf die 3. Liga beschränkt. Das muss keine Sackgasse sein, zumal die Klasse attraktiv besetzt ist. Aber ein Selbstläufer ist es auch nicht in einer Liga mit vier statt drei Absteigern. Manchem mag es der letzte Trost sein, dass es nur besser werden kann mit dem VfL. Andere bezweifeln selbst das.

