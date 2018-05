Osnabrück. Zwei Spielzeiten hat Tom Christian Merkens nun für den TSV Havelse in der Regionalliga Nord absolviert. Nun steht die Fußballkarriere des 28-Jährigen, den im Trikot des VfL Osnabrück in der 3. Liga im März 2014 im Derby in Münster ein schlimmes Foul von Amaury Bischoff stoppte, am Scheideweg.

Rückblende: In der 3. Fußball-Liga hatte der im Sommer 2013 aus der Regionalliga vom TSV Havelse verpflichtete Merkens für den VfL vielversprechende 20 Spiele gemacht – bis zum brutalen Foul von Amaury Bischoff beim Derby in Münster am 1. März 2014, als sich Merkens einen Bänderriss und eine schwere Kapselverletzung mit beschädigtem Knorpel zuzog. Danach startete Merkens mehrere Comeback-Versuche, erlitt aber immer wieder Rückschläge und musste weitere Operationen über sich ergehen lassen.

Zuletzt Führungsspieler beim TSV Havelse

Regelmäßig gespielt hat der heute 28-Jährige erst seit dem Herbst 2016 wieder – und zwar beim Heimatverein Havelse, der am Mittwoch mit dem 1:1 gegen Meister SC Weiche Flensburg die Saison 2017/18 in der Fußball-Regionalliga Nord auf Platz elf mit 45 Punkten abgeschlossen hat. Mit klarer Distanz zu den Abstiegsplätzen, aber auch mit weitem Abstand zur Tabellenspitze. „Wir hatten ein relativ schwieriges Jahr mit einer sehr jungen Mannschaft. Ich bin mit 28 hier der Älteste, danach kommt lange nix – eigentlich ist das hier fast eine U21. Da ist klar, dass Leistungsschwankungen in der Saison dabei sind – aber vom Potenzial her haben wir insgesamt eher unter unseren Möglichkeiten gespielt“, sagt der Ex-Osnabrücker.

Merkens kommt in der Endabrechnung auf 29 Saisoneinsätze – 24 davon über die volle Distanz (vier Torvorlagen). Damit weist er im Vergleich eine bessere Einsatzbilanz auf als der allerdings schon 34-jährige Björn Lindemann – ebenfalls ein Ex-VfL-Spieler – im Trikot des Tabellenfünften 1. FC Germaina Gegestorf Langreder (28 Einsätze, 13 über die volle Distanz, eine Torvorlage).

„Ich kann mit meiner persönlichen Saison definitiv zufrieden sein – ich habe nur ein paar Partien wegen muskulärer Probleme verpasst“, sagt Merkens und ergänzt: „Und das, obwohl wir in den vergangenen Wochen wegen der vielen Nachholspiele ein Mammutprogramm durchgezogen haben. Das war schon der Wahnsinn, diese vielen englischen Wochen, weil hier ja die wenigsten nur Fußball spielen, sondern auch noch nebenbei arbeiten.“

„Ich werde in Havelse nicht weiter spielen“

Jetzt aber soll für Merkens Schluss sein bei seinem Heimatklub. „Wir sind hier ein Ausbildungsverein – die finanziellen Mittel reichen nicht aus, um dauerhaft weiter zu kommen. Mehr als Regionalliga ist nicht drin, auch, weil Hannover 96 in der Stadt die ganze Aufmerksamkeit zieht. Deshalb werde ich in Havelse nicht mehr weiter spielen“, sagt Merkens. Gleichzeitig ist er seinem Heimatverein aber dankbar – nicht nur für die schöne Zeit in den letzten beiden Jahren. „Sondern auch, dass ich hier dass schaffen konnte, was mir am Herzen gelegen hat und wofür ich die vielen Quälereien in den Rehas auf mich genommen habe: Wiederzukommen in den Fußball – und wieder mit Spaß am Fußball professionell zu spielen.“

Zukunft für Merkens vorerst offen

Wie es nun für Merkens weiter geht, ist noch völlig unklar. „Mal schauen, ob etwas sportlich Interessantes kommt“, sagt der Mittelfeldspieler, der anmerkt: „Mit 28 Jahren bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste – vielleicht orientiere ich mich beruflich komplett um.“ Sein BWL-Fernstudium, dass er schon zu Osnabrücker Zeiten begann, hat er im Januar mit dem Bachelor abgeschlossen. „So kann es diesen Sommer durchaus passieren, dass ich mit professionellem Fußball komplett aufhöre.“ In diesem Fall für einen unterklassigen Verein nebenbei zu kicken, schließt der 28-Jährige eher aus. „Dafür nerven die Schmerzen dann doch zu sehr, die ich noch ab und an als Nachwirkung der Verletzung spüre – vor allem morgens beim Aufstehen nach einem Spiel“, sagt Merkens.

„Priorität ganz klar 3. Liga“

Wenn schon Schmerzen ertragen, dann soll es sich also wenigstens lohnen für den kleinen Techniker mit der guten Spielübersicht und dem Auge für die freien Räume. „Ich bin voll spielfähig, das habe ich in der vergangenen Saison gezeigt. In der 4. Liga müsste für mich schon das Gesamtpaket perfekt passen. Sollte es aber sportlich weitergehen, hat für mich ganz klar die 3. Liga Priorität“, sagt Merkens.