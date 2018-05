Osnabrück. Nach dem 9:0-Sieg beim SV Büren und der letzten Trainingseinheit am Freitagmorgen verabschieden sich die Profis des VfL Osnabrück in die Sommerpause. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit laufen bereits. Hier gibt es alle bereits feststehenden Termine und Testspielgegner im Überblick.

Trainer Daniel Thioune erwartet den neuen Kader der Spielzeit 2018/19 am 20. Juni zum Trainingsauftakt. Bis zum 22. Juni sind an den ersten drei Tagen zunächst Leistungsdiagnostik und medizinische Untersuchungen angesetzt. In den Wochen danach folgen mehrere Testspiele gegen regionale Teams und höherklassige Mannschaften. Die traditionelle Saisoneröffnung im Stadion an der Bremer Brücke findet am 22. Juli statt. Am Wochenende danach (Freitag, 27. Juli bis Sonntag, 29. Juli) kommt es zum Pflichtspielauftakt in der 3. Liga.

Die bereits feststehenden Termine im Überblick