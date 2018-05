Nicht mehr ins Stolpern geraten wollen die B-Junioren des VfL Osnabrück um Henry-Thoke Uchtmann (hier im Spiel gegen den VfL Lübeck). Foto: Swaantje Hehmann

pv Osnabrück. Noch nichts entschieden ist für die B-Junioren des VfL Osnabrück in der Regionalliga Nord in Sachsen Bundesliga-Aufstieg. Die U17 des VfL Osnabrück (Platz 4) kann am Samstag (15 Uhr Illoshöhe) einen weiteren Schritt machen, wenn sie den Tabellenachten SV Nettelnburg-Allermöhe im Nachholspiel schlägt.