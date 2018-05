Heute Abend stellen sich die Funktionsträger des VfL Osnabrück den Fragen der Fans. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag um 19 Uhr und findet statt im VIP-Raum oberhalb der Geschäftsstelle. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Heute Abend stellen sich die Funktionsträger des VfL Osnabrück den Fragen der Fans. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag um 19 Uhr und findet statt im VIP-Raum oberhalb der Geschäftsstelle am Stadioneingang an der Scharnhorststraße. Wir berichten im Liveticker.