Osnabrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück schlägt einen verschärften Sparkurs ein. Ohne die Teilnahme am DFB-Pokal und ohne potenzielle Einnahmen aus Spielertransfers würden die Kosten für die neue Saison „rigoros an die tatsächlich zu erwartenden Erlöse angepasst“, teilte der VfL am Montag mit.

„Das kann man durchaus als Paradigmenwechsel bezeichnen, denn wir werden nur noch das Geld ausgeben, das wir auch gesichert einnehmen“, wird VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend in der Mitteilung zitiert. Der Verein verabschiedet sich damit auch zunächst einmal vom Ziel, zu den besten 40 Klubs im deutschen Fußball zu gehören. „Die Top-40-Strategie in der bisherigen Form haben wir ad acta gelegt“, sagte Wehlend. Trotzdem bleibe der Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Ziel der Lila-Weißen. Der Weg dahin werde aber „sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ein anderer“ sein als bisher, heißt es in der Mitteilung. „Wir sind lernfähig und orientieren uns nicht mehr am Möglichen, sondern nur noch am Machbaren“, sagte Wehlend demnach. „Erst wenn die Einnahmen wieder deutlich steigen, werden wir die Ausgaben erhöhen können.“

Kindertribüne zieht auf die Nordtribüne um

Die Schließung der Westtribüne für Heimfans gehört laut Mitteilung zum Sparplan. Nur bei entsprechendem Andrang – etwa bei Derbys und Topspielen – soll es Tageskarten für diesen Tribünenbereich geben. In einem Brief waren die Dauerkarteninhaber auf der Westtribüne über die anstehende Schließung informiert worden. Die Entscheidung hatte bei treuen Westkurven-Fans für Enttäuschung gesorgt. Im Ligaalltag habe die Auslastung der Tribüne bei 20 bis 30 Prozent gelegen, erklärte der VfL. Das sei für zu wenig, um den Betrieb dieses Stadionbereichs wirtschaftlich aufrecht zu erhalten. Dauerkarteninhaber können auf die Stehplätze auf dem Affenfelsen und die Ostkurve ausweichen. Der VfL bietet ihnen außerdem für die kommende Saison an, zum Preis einer Stehplatzdauerkarte ein Saisonabo auf einer Sitzplatztribüne zu erwerben. Die Joe-Enochs-Kindertribüne, die ebenfalls in der Westkurve untergebracht war, soll in der kommenden Saison auf die Nordtribüne in Block E neben den Affenfelsen verlegt werden.

Dauerkarten ab 4. Juni

Dauerkarten bietet der Drittligist ab dem 4. Juni an. Bis zum 29. Juni können Dauerkarteninhaber auf ihre angestammten Plätze zurückgreifen und ihre Dauerkarte verlängern. Ab dem 4. Juli startet der freie Verkauf von Dauerkarten. Geplant sind zur neuen Saison zwei weitere Veränderungen am Stadion: Die Fluchtwege der Ostkurve sollen verbessert werden, damit die Kapazität von 4700 Zuschauern erhalten bleibt. Außerdem soll es elektronische Kartenkontrollen an den Eingängen geben.