Zum zweiten Mal nach dem 10. Mai 2017 veranstaltet der VfL Osnabrück einen Fan-Talk. Vor einem stellten sich der damalige Trainer Joe Enochs und Geschäftsführer Jürgen Wehlend den Fragen. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. An diesem Dienstag (15. Mai) stellen sich die Funktionsträger des VfL Osnabrück den Fragen der Fans. Nach einer Saison mit sportlichen Enttäuschungen und wirtschaftlichen Sorgen gibt es erhöhten Redebedarf. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag um 19 Uhr und findet statt im VIP-Raum oberhalb der Geschäftsstelle am Stadioneingang an der Scharnhorststraße.