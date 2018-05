VfL Osnabrück: Mit schwerem Gepäck in die neue Saison

Osnabrück. Die Saison 2017/18 in der 3. Fußball-Liga ist vorbei – endlich sagen nicht nur die Fans des VfL Osnabrück. Nach einer sportlich enttäuschenden Saison gehen die Verantwortlichen mit einem schweren Rucksack in die Sommerpause und haben große Herausforderungen vor sich. Ein Kommentar.

Das Finale passte zum Rest der Saison: Das 1:4 in Unterhaching war für den VfL Osnabrück das zwölfte sieglose Ligaspiel in Serie. Die Lila-Weißen und ihre Fans sind froh, dass die Spielzeit 2017/18 endlich vorbei ist. Auch wenn der Abstieg ausgeblieben ist, geht der VfL mit einem schweren Rucksack in die Sommerpause.

Der sportliche Arbeitsauftrag für die kommenden Wochen ist klar: Trainer Daniel Thioune und Sportdirektor Benjamin Schmedes müssen eine Mannschaft zusammenstellen, die es schafft, das Publikum zurückzuerobern und erfolgreicher zu sein als diese Saison.

Die Aufbruchsstimmung, die mit dem neuen Führungspersonal einherging, ist längst verpufft. Zu kurz flackerten die Aufwärtstrends auf. Ein dauerhaftes Aufbäumen vermochten Thioune und Schmedes dem Team nicht zu entlocken. Die Mannschaft, die eh schon unter Ausfällen litt, verlor auf der Zielgerade mental und körperlich weiter an Substanz. Allein die Nachwuchsspieler machten Hoffnung. Sie können aber nur ein Teil der Lösung sein.

Die wirtschaftliche Grundlage wird indes nicht komfortabler. Wie groß der Druck ist, zeigt die Schließung der Westkurve für VfL-Fans. Ein großer finanzieller Wurf wird damit kaum gelingen, aber offenbar soll jedes Sparpotenzial genutzt werden.

Die abgelaufene Saison war ein Warnschuss. Wenn es an sportlicher Attraktivität und Erfolg fehlt, sinkt die Stimmung. Zuschauer bleiben weg und Einnahmen aus – eine Spirale, die existenzgefährdend werden kann. Sie kann sich auch andersherum drehen: Erfolg bringt Zuschauer, Zuschauer bringen Geld, Geld vergrößert die Chancen auf sportlichen Erfolg.

Das Geschehen auf dem Rasen wird den richtungsweisenden Impuls für die (Miss-)Erfolgsspirale geben. Damit es mit dem VfL wieder aufwärtsgeht, muss viel zusammenpassen. Die Personalpolitik muss zünden, es braucht eine erfolgreiche Saisonvorbereitung und einen gelungenen Start. Das sind hohe Erwartungen – vor allem, wenn man noch einen schweren Rucksack mit sich herumschleppt.