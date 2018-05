Osnabrück. Der VfL Osnabrück will ab der nächsten Saison die Westkurve der Bremer Brücke nur noch bei entsprechender Auslastung für Osnabrücker Besucher öffnen. Die betroffenen Dauerkarten-Inhaber haben jetzt Post vom VfL bekommen.

„Seit dem Sommer 2017 arbeiten wir an einem zukunftsfähigen Konzept, das den VfL Osnabrück kurz- und mittelfristig zu wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg führen soll“, teilt der VfL in dem von Geschäftsführer Jürgen Wehlend unterzeichneten Schreiben mit, das auch unserer Redaktion vorliegt. „Eine wichtige Entscheidung in diesem Zusammenhang: Wir werden im kommenden Jahr keine Dauerkarten für die Westkurve anbieten und diesen Stadionbereich nur bei entsprechender Auslastung der Bremer Brücke situativ für Tageskarten öffnen. Diese Entscheidung bietet uns die Möglichkeit, neben allgemeinen Betriebskosten vor allem Personalkosten im Bereich des Ordnungs- und Kassendienstes einzusparen, aber auch die Ressourcen im Catering zu bündeln.“

Den betroffenen Dauerkarteninhabern werden zwei Optionen angeboten: In Zukunft könnten sie ihren Platz – je nach Verfügbarkeit – in den Stehplatzbereichen Ostkurve oder Affenfelsen einnehmen. „Wir möchten aber gleichzeitig das Angebot machen, sich einen Sitzplatz auf der Nordtribüne oder Südtribüne auszusuchen – zum Preis einer Stehplatzkarte.“

Der VfL hat bislang auf Anfrage noch keine weiteren Details sowie keine konkreten Zahlen zum erwarteten Einsparpotenzial mitgeteilt.