Unterhaching. Zum Glück ist sie ohne Totalschaden vorbeigegangen, diese katastrophale Saison für den VfL Osnabrück. In der Analyse der 1:4-Pleite in Unterhaching waren sich Spieler und Trainer des Fußball-Drittligisten einig, dass in der kommenden Saison fast alles besser werden muss – auch angesichts des Geschenks vom DFB, von dem Hachings Trainer Claus Schromm sprach.

Daniel Thioune (VfL-Trainer): Wir kriegen ein frühes Freistoßtor, bei dem relativ viel Verkehr vor unserem Torwart Leon Tigges ist, und ein weiteres Standard-Gegentor, bei dem wir den Gegenspieler einfach aus den Augen verlieren. Selbst haben wir in der ersten Halbzeit relativ wenig dafür getan, gefährlich zu werden. Deshalb haben wir in der Pause mit zwei Wechseln reagiert. Dann haben wir schnell den Anschlusstreffer erzielt, aber der Gegner hat sofort nachgelegt, weil wir wieder zu weit weg sind von den Leuten. So war die Partie ein Spielgelbild der Saison: Konstant waren wir eigentlich nur in der Tatsache, recht wenig Druck auf den Ball bekommen zu haben. So sind wir froh, dass am Ende drei Mannschaften hinter uns stehen und wir nach dieser Saison einen Haken dranmachen können. Sportlich und angesichts der absolvierten Spiele, nicht aber in der Analyse. In der nächsten Saison müssen wir uns definitiv anders präsentieren.

Claus Schromm (Trainer SpVg. Unterhaching): Der Sieg geht in Ordnung – heute hat einer für uns ein perfektes Drehbuch geschrieben, es hat alles gepasst. Mit der ersten Aktion gehen wir in Führung, was uns Sicherheit gegeben hat: Das hat uns in den letzten Wochen auch so ein bisschen gefehlt. Das Tor hat mich besonders für meinen Weggefährten Maximilian Nicu gefreut – Hut ab für seine Leistung, er hat in der Saison 1999/2000 mit mir hier angefangen, zwischenzeitlich waren wir beide weg, nun haben wir uns hier wiedergesehen – und für ihn schließt sich jetzt der Kreis. Insgesamt war das heute perfekt: Das Wetter, das Spiel, die Zuschauerzahl, wo wir in dieser Spielklasse wohl auch einen neuen Rekord aufgestellt haben. Insgesamt geht vieles– auch mit Blick auf unseren neuen Hauptsponsor und unseren Vermarkter – hier bei der Spielvereinigung in die richtige Richtung. Und das, obwohl das System 3. Liga todkrank ist – erneut sind auch in dieser Saison zwei Klubs insolvent gegangen. Das ist schade, dass so etwas passiert, ohne diese Ereignisse wäre wohl auch der Abstiegskampf noch deutlich spannender geworden. Nun, nächstes Jahr wird er sicher noch deutlich spannender angesichts des Geschenks vom DFB, der den vierten Absteiger etabliert hat. Insofern liegt auch vor uns ein steiniger Weg. Wir müssen eigentlich aufsteigen, so wie alle anderen Teams in dieser Liga auch. Wir freuen uns auf die neue Saison.

Jannik Tepe (Torschütze für den VfL): Das erste Profitor freut mich natürlich – wobei es natürlich schöner gewesen wäre, wenn es uns irgendwas genutzt hätte. Der Ball kommt super, ich mache ihn rein. Es war schön für uns junge Spieler, dass wir uns zeigen konnten. Jetzt hoffen wir natürlich auch auf unsere Chance in der kommenden Spielzeit. Dafür wollen wir arbeiten.

Adam Susac (VfL-Innenverteidiger): Zunächst ein riesiges Dankeschön an alle Fans: Sie waren heute auch wieder grandios, wie schon die ganze Saison. Es ist schade, dass wir nicht mehr an Leistung zurückgeben konnten. Wir brauchen in der nächsten Saison alles neu: Eine neue Saison, einige neue erfahrene Spieler, eine neue Einstellung. Es muss eigentlich alles besser werden.

Konstantin Engel (diesmal Linksverteidiger beim VfL): Eineinhalb Jahre bin ich schon wieder hier – Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wenn ich für diesen Zeitraum ein persönliches Fazit ziehe, bin ich zunächst froh, dass ich überhaupt noch wieder Fußball spielen kann – das stand ja lange nicht fest nach meiner Krankheit. Für den VfL waren die letzten eineinhalb Jahre natürlich alles andere als optimal. Wir müssen hart an uns arbeiten und brauchen in der kommenden Saison auf jeden Fall eine andere Einstellung auf dem Platz.