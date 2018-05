Osnabrück. Zwölfte Partie ohne Sieg in Folge – und das völlig zu Recht: Bei der 1:4-Niederlage im letzten Saisonspiel bei der SpVg. Unterhaching erwies sich die junge VfL-Elf als klar unterlegen. Die Tatsache, dass erneut viele Youngster Spielpraxis erhielten, kann eine Investition in die Zukunft sein – die Partie zeigte aber auch, dass ausschließlich „Jugend forscht“ als Konzept auch nächste Saison zu wenig sein wird für die Ansprüche der 3. Liga.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Unter diesem Motto nutzte VfL-Trainer Daniel Thioune angesichts des gesicherten Klassenerhalts auch in Unterhaching die Phase einer austrudelnden Saison und brachte mit den Tigges-Zwillingen (erstmals zusammen in der Startelf in der 3. Liga), Krasniqi und Klaas vier Akteure in der Startelf, die direkt aus dem VfL-Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis gestoßen sind – später kamen noch Jannik Tepe und Tim Möller (Premiere in der 3. Liga) hinzu.

Frühes Führungstor

Unterhaching (zunächst ohne den angeschlagenen Sascha Bigalke, ohne Stammkeeper Korbinian Müller) trat auch nicht gerade in Bestbesetzung an. Coach Claus Schromm gab Maximilian Nicu die große Bühne zu seinem Abschiedsspiel und brachte den Rumänen von Beginn an als Innenverteidiger.

Und der 35-Jährige erhielt gleich zu Beginn die Kirsche auf seine Sahnetorte zum Abschied: Einen 18-Meter-Freistoß nach Foul von Danneberg schoss er zwar um die Mauer, aber flach in die Mitte des Tores, wo Leon Tigges den Ball passieren ließ: Der VfL-Keeper hatte mit einem Schlenzer über die Mauer gerechnet, war auf dem Weg in die Ecke – und rutschte weg, sodass der haltbare Ball früh zum Führungstor für die Hachinger einschlug (7.).

Ein Tor, dass die Hachinger bei herrlichem Fußballwetter so richtig in Spielfreude versetzte: Stephan Lux verpasste nach einem erfolgreichen Pressingversuch gegen den VfL auf der linken Seite zunächst das 2:0, Goalgetter Stephan Hain traf nach einer schönen Drehbewegung infolge eines starken Spielzuges über die rechte Osnabrücker Seite nur die Latte. Für den zweiten Treffer mussten die Oberbayern wenig Aufwand betreiben, geschweige denn einen Zweikampf gewinnen: Eine Freistoßflanke von Alexander Winkler aus dem Halbfeld landete in hohem Bogen direkt auf dem Fuß des völlig freien Jim-Patrick Müller, der sich – alleingelassen von Christian Groß - mit seiner humorlosen Direktabnahme ins kurze Eck bedankte. (Hier geht es zum Liveticker zum Nachlesen)

VfL zu unentschlossen

Und der VfL? Versuchte, mitzuspielen, erwies sich aber vorne als zu unentschlossen und wenig durchschlagskräftig. Dabei hatten die Osnabrücker durchaus Gelegenheiten: Etwa durch Emmanuel Iyoha: Von Steffen Tigges am Strafraum freigespielt, wartete er viel zu lange, sodass Nicu mit dem langen Bein den Abschluss noch blocken konnte. So blieb Tim Dannebergs Kopfball mit dem Hinterkopf nach einer Ecke von Klaas (drüber) die größte VfL-Chance in der ersten Halbzeit.

Thioune reagierte zur Pause, nahm Klaas und Iyoha runter, stellte Marcel Appiah in seinem letzten Einsatz für den VfL in die Innenverteidigung (Groß rückte nach vorn) und brachte Youngster Jannik Tepe als vorderste Spitze.

Plötzlich der Anschlusstreffer

Zunächst schien die Partie weiter vor sich hinzuplätschern – wenig deutete auf eine Wende hin hinsichtlich der Spielanteile auf dem Feld und der Körpersprache bei den VfL-Spielern. Dann fiel aber aus dem Nichts der Anschlusstreffer: Einwurf Engel auf Höhe der Mittellinie ins Zentrum auf Appiah, der erst den Raum nutzte und dann einen guten Ball in den Lauf von Steffen Tigges spielte. Der fackelte nicht lange und brachte das Lieder direkt vor das Tor, wo Tepe eingelaufen war und aus 10 Metern humorlos vollende: Erstes Drittligator im erst zweiten Einsatz.

In der Tabelle hinter Lotte

Doch die Freude währte nur kurz, denn auch Unterhaching hatte seinen Joker – wenn auch dieser nur als Vorbereiter stach. Alexander Piller brachte einen abgewehrten Ball wieder zurück ins Zentrum, wo Appiah unter der Flanke durchsegelte. Müller sagte Dankeschön – und markierte sein zweites Tor des Tages.

Danach plätscherte die Partie dem Ende entgegen – die VfL-Youngster bemühten sich, zu viele Aktionen blieben allerdings Stückwerk. Akustisches und optisches Highlight war noch das Spalier mit Applaus, das die Unterhachinger Profis für Nicu bei dessen Auswechslung an der Mittellinie bildeten. Die Osnabrücker standen als Statisten allein auf dem Feld. Irgendwie ein bezeichnendes Bild. Ganz am Ende erhöhte Stephan Hain noch auf 4:1 für Unterhaching, wobei man bei diesem Treffer über den vorhergehenden Einsatz des Torjägers (zwischenzeitlich in Abseitsposition) diskutieren kann.

So schließt der VfL erstmals eine Saison in der Tabelle hinter den Sportfreunden Lotte ab. Allein das sollte Ansporn für alle Osnabrücker für die kommende Spielzeit sein.