Heute reist der VfL in den Süden – Training in Werneck

Lässt heute in Werneck trainieren: VfL-Coach Daniel Thioune. Foto: Kemme

Osnabrück. Heute startet für den VfL die letzte „Liga-Mission“ 2017/18. Am frühen Morgen startet der Tross in Richtung Unterhaching – mit dem Bus. In Werneck wird ein Zwischenhalt eingelegt.