Osnabrück. Kwasi Okyere („Otschi“) Wriedt, der von 2016 bis 2017 in 39 Drittligaspielen für den VfL Osnabrück auflief, ist in Ghanas Nationalmannschaft berufen worden.

Vor zwei Jahren kickte Wriedt noch für den Lüneburger SK Hansa in der Regionalliga Nord, nun ist der 23-jährige Fußballer auf dem Sprung in die Nationalmannschaft Ghanas. Nationaltrainer Kwesi Appiah hat den in Hamburg geborenen Sohn ghanaischer Eltern für die Testspiele in Japan (30. Mai) und in Island (7. Juni) in den Kader berufen.

„Ich bin sehr froh und stolz, nominiert worden zu sein. Für mich und besonders für meine Familie bedeutet es sehr viel, mein Heimatland repräsentieren zu können“, sagte Wriedt laut einer Mitteilung des FC Bayern München. 2016 war Wriedt aus Lüneburg zum VfL Osnabrück in die 3. Liga gewechselt. Ein knappes Jahr später verließ er die Lila-Weißen nach drei Spieltagen Richtung München. Für die Bayern hat Wriedt inzwischen achtmal im Bundesligakader gestanden, einen Erstligaeinsatz absolviert und in der aktuellen Saison für die zweite Mannschaft in 28 Regionalligaspielen 20 Tore geschossen.