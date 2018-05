pv Barsinghausen/Osnabrück. Die U17-Fußballer des VfL Osnabrück haben in Barsinghausen den Niedersachsenpokal gewonnen. Im Endspiel drehten die Lila-Weißen einen 0:1-Rückstand und bezwangen den JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen mit 5:2.

Dabei hatten die anfangs zu passiven VfL-Talente zur Pause noch mit 0:1 (34.) hinten gelegen. Das VfL-Trainerteam Oliver Kind/Stefan Balsottemeyer bewies jedoch zu Beginn der zweiten Halbzeit mit den Einwechselungen von Elario Ghassan und Tom Bertelsmann ein goldenes Händchen. Ghassan glich per Direktabnahme aus (42.), Bertelsmann brachte seine Elf kurz danach mit 2:1 in Führung (45.).

„Wir standen zu tief und sind nach der Pause draufgegangen“, freute sich VfL-Coach Kind über die erfolgreiche Umsetzung seiner taktischen Änderungen. „Mein Co-Trainer hat außerdem eine emotionale Rede gehalten. Das hat sich ausgezahlt.“ Nach dem 2:1 wackelten die Lila-Weißen kurzzeitig nochmal, ehe ein von Georges Baya Baya verwandelter Foulelfmeter zum 3:1 endgültig die Zeichen auf VfL-Sieg stellte (56.). Erneut Bertelsmann (59.) und Leon Petö (79.) schraubten das Ergebnis bei einem Gegentor zum 2:4 (67.) noch in die Höhe. VfL-Keeper Finn Popescu streckte schließlich den Sparkassenpokal in die Höhe. U16-Stürmer und Matchwinner Tom Bertelsmann war begeistert. „Das waren für mich natürlich besondere Momente, in meinem erst zweiten Spiel für die U17 so wichtige Tore zu schießen. In der Pause haben wir uns heißgemacht, und ab da lief alles für uns.“