Osnabrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat zwei weitere Personalien für die kommende Saison geklärt. Nachwuchsspieler Felix Agu erhält einen Profivertrag, außerdem wird der auslaufende Vertrag mit Bashkim Renneke verlängert.

Agu spielt bereits seit 2011 in der Nachwuchsabteilung der Lila-Weißen. Am 36. Spieltag der laufenden Saison hatte der 19-jährige Abiturient im Spiel gegen Carl Zeiss Jena (1:2) seinen ersten Einsatz in der 3. Liga. Auch beim 1:1 gegen die U23 von Werder Bremen am vergangenen Spieltag stand der Abwehrspieler 90 Minuten auf dem Platz. Agu erhält einen Vertrag bis Juni 2019 mit der Option auf ein weiteres Jahr. (Weiterlesen: Wie die Kaderplanung beim VfL Osnabrück funktioniert).

Renneke verlängert um zwei Jahre

Weiter zum Kader des VfL Osnabrück gehört außerdem Bashkim Renneke. Der 25-Jährige kam im Jahr 2016 von der SG Sonnenhof Großaspach und absolvierte seitdem 57 Pflichtspiele für den VfL, in denen er vier Treffer erzielte. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß auf 25 Einsätze (ein Tor). Rennekes Ende Juni auslaufender Vertrag wird um zwei Jahre bis 2020 verlängert.