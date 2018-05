Osnabrück. Jules Reimerink, Mittelfeldspieler des VfL Osnabrück, dessen Vertrag nicht verlängert wird, spricht über seinen Abschied, die Sportfreunde Lotte und mögliche Angebote.

Herr Reimerink, wie hat Ihnen der Abschied vor dem Anpfiff gefallen?

Ach, es war ganz okay. Zu dem Zeitpunkt der Verabschiedung waren aber leider noch nicht so viele Leute im Stadion. Sie hätten uns vielleicht besser nach dem Spiel verabschieden sollen.

Ist die Enttäuschung über die Nichtverlängerung des Vertrags inzwischen etwas abgemildert?

Na ja, so enttäuscht war ich nun auch wieder nicht. Ich finde es einfach schade, ich wäre gerne geblieben. Aber jetzt gehen auch wieder neue Türen auf.

Welche Türen?

Ich habe bislang noch nichts unterschrieben. Ich könnte mir einiges vorstellen, vielleicht gehe auch nach Holland zurück. Aber wer weiß, vielleicht rufen in den nächsten Tagen weitere Vereine an – und ich bleibe in Deutschland. Ich hoffe natürlich, dass ich weiter in Oldenzaal wohnen kann. Dort lebe ich mit meiner Familie. Bis Osnabrück war es nicht weit. Das war optimal.

Denken Sie denn auch, dass Sie Angebote aus der 3. Liga bekommen?

Ich habe schon ein Angebot aus der 3. Liga.

Von wem?

Sage ich nicht. Aber es ist nicht so interessant. Vielleicht kommen noch bessere Anfragen.

Wenn Sie weiter heimatnah arbeiten wollen, dann kämen ja Lotte, Münster oder Meppen in Betracht, oder?

Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich ganz bestimmt nicht nach Lotte gehen werde.

Warum?

Ich mag den Verein und die Spieler nicht. In den bisherigen Spielen mit dem VfL dort haben sie alles getan, um das Spiel kaputt zu machen. In diesem Jahr lief die Rasenheizung nicht, im Jahr davor haben sie vor dem Spiel zwei Stunden lang den Rasen gewässert.

Und Münster?

Geht auch nicht. Dort ist jetzt der frühere Trainer von Viktoria Köln, Marco Antwerpen. Mit ihm habe ich mich damals in Köln nicht so gut verstanden. Deswegen ist Münster keine Option. Also bleibt nur noch Meppen übrig.

Ein Wechsel ins Emsland wäre tatsächlich eine Alternative?

Ich kann nichts gegen Meppen sagen. Sie haben sehr gut gegen uns gespielt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe einfach, dass ich weiter erfolgreich Fußball spielen kann – und mich im neuen Verein genauso wohlfühle wie in Osnabrück.