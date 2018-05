Osnabrück. Er hatte sich mit dem Duschen besonders viel Zeit gelassen – und verließ als letzter Spieler die Osnabrücker Kabine. Auch zum letzten Mal überhaupt? „Ich weiß es wirklich nicht“, sagte Emmanuel Iyoha, „ich stehe noch komplett im Dunkeln.“

Der 20-Jährige, vom VfL bis zum Saisonende von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, war vor dem Anpfiff erst mal vorsorglich verabschiedet worden – wie die anderen Leihspieler Marc Wachs, Marius Gersbeck, Stephen Sama, Utku Sen und Christian Bickel sowie die feststehenden Abgänge Christian Groß, Halil Savran, Jules Reimerink, Ahmet Arslan, Marcel Appiah, Marcel Ruschmeier und Robert Kristo (nur Kim Falkenberg fehlte).

Agu fliegt in die USA

Zurück zu „Emma“ Iyoha: „Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt.“ Aber jetzt seien erst einmal einige Dinge zu klären. „Düsseldorf ist in die Bundesliga aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob der Trainer mit mir plant. Mein Traum ist natürlich, in der Bundesliga zu spielen“, so Iyoha. Aber möglicherweise sei dieses Ziel jetzt noch nicht erreichbar. „Für mich ist wichtig, einfach mal eine Saison durchzuspielen.“ Und vor diesem Hintergrund spreche vielleicht wieder mehr für ein Verbleib beim VfL, der nach den Hinweisen von Trainer Daniel Thioune und Sportdirektor Benjamin Schmedes zumindest nicht abgeneigt ist. Iyohas Vertrag in Düsseldorf läuft bis zum 30. Juni 2020, eine erneute Ausleihe könnte also möglich sein.

Positive Signale senden Thioune und Schmedes für Felix Agu. Der 18-Jährige gab sich nach dem Abpfiff auch sehr zuversichtlich, dass er in der neuen Saison bei den Profis angreifen könne. Für einen Vertrag könne er sich ja noch einmal in Unterhaching empfehlen, oder? „Eben nicht“, gab Agu fast schon beschämt zu Protokoll. Er habe an diesem Montag seine letzte Abi-Prüfung und wolle dann einen längeren USA-Urlaub antreten. „Das habe ich früh gebucht, der Verein ist auch einverstanden.“

„Gute Gespräche“

Eher enttäuscht zog Bickel von dannen: „Ich habe mir das Jahr natürlich anders vorgestellt“, meinte der 27-jährige Leihspieler aus Paderborn, der nach einem Kreuzbandriss in der Frühphase der Saison monatelang ausgefallen war. „Paderborn plant nicht mehr mit mir und der VfL auch nicht. Ich muss mich nach einem neuen Verein umschauen.“ Dieses Problem dürfte Kamer Krasniqi wohl nicht haben. Das 22-jährige Osnabrücker Eigengewächs, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft, deutete „gute Gespräche“ an. Er wolle sich auch nicht mit so einer Saison aus Osnabrück verabschieden: „Jeder weiß, wie sehr ich den Verein liebe.“