Osnabrück. Damit hatten der Trainer und viele Spieler des VfL Osnabrück nicht gerechnet: Als sich rund 300 Ultras der Violet Crew in der 78. Minute protestierend in Richtung Geschäftsstelle begaben, standen die im Stadion verbleibenden Osnabrücker Anhänger auf, um das VfL-Team anzufeuern. „Das war ein Gänsehautmoment für mich“, meinte VfL-Coach Daniel Thioune.

Die Reaktion des Osnabrücker Publikums in der Schlussphase sei außergewöhnlich gewesen, meinte Thioune. „Das ist nicht selbstverständlich. Die Jungs haben sich davon tragen lassen und hätten fast noch den Siegtreffer erzielt. Das ist das, was den VfL eigentlich ausmacht. Dass wir alle zusammenstehen. Wir brauchen diesen Schulterschluss.“ Der VfL-Cheftrainer lobte aber auch den Support der Ultras im Stadion bis zur erwähnten 78. Minute. Auch das Verhalten sei nach der verkorksten Saison nicht unbedingt selbstverständlich gewesen.

„Ich war überrascht“, meinte VfL-Innenverteidiger Adam Sušac, „wir haben vorher in der Mannschaft darüber gesprochen, dass die Fans das Stadion verlassen wollten – da hatte ich die Befürchtung, dass noch viel mehr Zuschauer aus dem Stadion gehen werden.“ Die Reaktion der Fans im Stadion sei dann aber sehr beeindruckend gewesen: „Dafür möchte ich mich bedanken. Das hat richtig gutgetan. Das war ein positives Zeichen auch für die neue Saison.“

„Es wurde eher lauter“

Kapitän Christian Groß sprach von einem emotionalen Spiel in vielerlei Hinsicht. „Es war für mich nach vier schönen Jahren mein letztes Heimspiel für den VfL.“ Die Zeit beim VfL sei eine „unheimlich lehrreiche Zeit“ gewesen, „ich konnte von jedem Trainer etwas mitnehmen, es war einfach eine geile Zeit, auch wenn es in dieser Saison nicht gut gelaufen ist“. Die Reaktion der Osnabrücker Zuschauer in der Schlussphase sei überragend gewesen. „Wir wussten ja von der Aktion. Aber im Stadion wurde es eher lauter statt leiser.“ Losgelöst vom letzten Heimspiel blicke er auf eine tolle Unterstützung der Osnabrücker Fans zurück, „zum Beispiel in Paderborn, als wir 0:3 verloren haben – und trotzdem gefeiert und unterstützt wurden“.