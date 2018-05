Osnabrück. Noch ein Tag bis zum letzten Heimspiel des VfL in dieser Saison: Coach Daniel Thioune bittet heute Mittag zum Abschlusstraining.

Training: Coach Daniel Thioune bittet heute um 13.30 Uhr zur Übungseinheit.

Neuer Trikot- und Hauptpartner des VfL ist der Online-Wettanbieter sunmaker. Mehr dazu lesen Sie hier.

Fantalk: Der eigentlich in dieser Woche geplante Fantalk mit Präsident Manfred Hülsmann, Geschäftsführer Jürgen Wehlend und Sportdirektor Benjamin Schmedes im „Club Lila-Weiß“ ist auf den 15. Mai (19 Uhr) verlegt worden, findet aber weiter im „Club Lila-Weiß“ statt (Einlass 18.30 Uhr, Geschäftsstelle Bremer Brücke). Der Eintritt ist frei.

Angebot für Schulen und Vereine: Für das letzte Heimspiel der Saison gegen die U23 von Werder Bremen U23 (5. Mai, 13.30 Uhr) richten die Lila-Weißen ein besonderes Angebot an alle Schulen und Vereine aus der Region. Unter dem Motto „Schulen und Vereine an die Bremer Brücke“ besteht die Möglichkeit, ab einer Gruppengröße von zehn Personen Sitzplatztickets für 7,50 Euro und Stehplatzkarten für 5 Euro zu erwerben. Pro zehn Tickets erhält zusätzlich eine Begleitperson freien Eintritt.

Fanbus nach Unterhaching: Die Fanabteilung setzt zum letzten Saisonspiel bei der Spvg. Unterhaching (12. Mai, 13.30 Uhr) einen Fanbus ein. Anmeldungen sind bis zum 7. Mai per E-Mail an auswaertsfahrten@vfl-fanabteilung.de sowie im Fanshop an der Bremer Brücke möglich. Der Bus fährt am Spieltag um 3 Uhr vor der Westkurve des Stadions ab. Die Fahrt kostet 44 Euro (39 Euro für Mitglieder der Fanabteilung). Für alle, die nicht im Bus anreisen wollen, gibt es im Fanshop am Stadion Tickets für das Spiel. Stehplätze kosten 8 Euro (ermäßigt 6 Euro), Sitzplätze gibt es für 22 Euro.

Mehr zur 3. Liga: Welche Spieler sind verletzt und was tut sich sonst noch so beim VfL Osnabrück und seinen Konkurrenten? Aktuelle Nachrichten aus der 3. Liga gibt es hier auf der NOZ-Themenseite.

Die nächsten Pflichtspiel-Termine: