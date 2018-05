spo Osnabrück. Eine Legende feiert Geburtstag: Hansi Alpert ist neben „Heina“ Fiening der letzte Überlebende aus der großen VfL-Mannschaft, die 1951/52 hinter dem Hamburger SV Vizemeister in der Oberliga Nord wurde und um die Deutsche Meisterschaft spielte.

Training: Coach Daniel Thioune bittet heute um 13.30 Uhr zur Übungseinheit. Um diese Zeit wird auch am Freitag das Abschlusstraining stattfinden.

Glückwunsch: Er stammt aus Stendal in der Altmark, kam 1950 nach Osnabrück und legte eines der sensationellsten Debüts der VfL-Geschichte hin. „Hansi“ Alpert hat an diesem Donnerstag, eine Woche nach seinem Teamkollegen und Schwager Reinhard Haseldiek, Geburtstag – es ist der 86. Mehr über den Vollblutstürmer, der auch heute noch so unnachahmlich von den alten Zeiten erzählen kann, lesen und sehen Sie hier:

Video: Hansi Alpert schwärmt von alten Zeiten

Zeitgeschichte: Mit Fluchthelfern über die Grenze und zum VfL

Seinen 30. Geburtstag feiert an diesem Donnerstag Michael Hohnstedt. Der vielseitige Flügelspieler spielte von 2013 bis 2017 beim VfL und war ein Publikumsliebling. In dieser Saison ist er wieder für die Sportfreunde Lotte im Einsatz.

Michael Hohnstedt im großen Abschieds-Interview: „Ich hätte den Vertrag mit mir verlängert“

Angebot für Schulen und Vereine: Für das letzte Heimspiel der Saison gegen die U23 von Werder Bremen U23 (5. Mai, 13.30 Uhr) richten die Lila-Weißen ein besonderes Angebot an alle Schulen und Vereine aus der Region. Unter dem Motto „Schulen und Vereine an die Bremer Brücke“ besteht die Möglichkeit, ab einer Gruppengröße von zehn Personen Sitzplatztickets für 7,50 Euro und Stehplatzkarten für 5 Euro zu erwerben. Pro zehn Tickets erhält zusätzlich eine Begleitperson freien Eintritt.

Fanbus nach Unterhaching: Die Fanabteilung setzt zum letzten Saisonspiel bei der Spvg. Unterhaching (12. Mai, 13.30 Uhr) einen Fanbus ein. Anmeldungen sind bis zum 7. Mai per E-Mail an auswaertsfahrten@vfl-fanabteilung.de sowie im Fanshop an der Bremer Brücke möglich. Der Bus fährt am Spieltag um 3 Uhr vor der Westkurve des Stadions ab. Die Fahrt kostet 44 Euro (39 Euro für Mitglieder der Fanabteilung). Für alle, die nicht im Bus anreisen wollen, gibt es im Fanshop am Stadion Tickets für das Spiel. Stehplätze kosten 8 Euro (ermäßigt 6 Euro), Sitzplätze gibt es für 22 Euro.

Die nächsten Pflichtspiel-Termine: