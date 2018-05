Osnabrück. „Umweltfrevel, Menschenrechtsverletzungen und Korruption kommen im Umfeld der Sport-Großevents per se vor. Der einzelne Fan kann die Welt kaum verändern – aber er sollte sich einen kritischen Blick dafür bewahren, auch wenn der Ball bei der Fußball-WM in Russland im Sommer rollt.“ Das war eine der Kernthesen des Journalisten Ronny Blaschke bei seinem Vortrag unter dem Titel „Spielwiese Menschenrechte. Zivilgesellschaftliche Chancen und Rückschläge durch Sportereignisse“ im Haus der Jugend.

Zu den 50 Gästen gehörte auch VfL-Präsident Manfred Hülsmann, der das Engagement der Mitarbeiter des Fanprojektes um Vivien Bolte und Dennis Germer als Ausrichter der Veranstaltung lobte und sich in die Debatte einbrachte, wie man Sport-Großevents künftig nachhaltiger gestalten könne. Seine Idee: Einführung von Nachhaltigkeitsstandards, die eine unabhängige Kommission im Nachhinein nach klaren Kriterien evaluiert.

Blaschke wies hier auf erste Maßnahmen bei IOC und FIFA bei Neuvergaben ihrer Welt-Wettbewerbe hin, sagte aber auch, dass nach Maßstäben freiheitlicher Demokratien viele weitere Schritte folgen müssten. Dass dies so ist, zeigten bildstarke Videos, die Co-Referent Jens Kunischewski vom Kinderhilfswerk „terre des hommes“ einbrachte: Sie zeigten Kinder, die im Zuge der Fußball-WM in Brasilien unter Polizeigewalt und der Vertreibung aus ihren Häusern leiden mussten. „Im Fall Russland sind auch erste Fälle von Unterdrückung bekannt – hier kommt für Organisationen wie unsere erschwerend hinzu, dass eine öffentliche Dokumentation für die Opfer wegen weiterer drohender Repressionen unverantwortlich wäre“, so Kunischewski.