Osnabrück. Sportlich war das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Jena (1:2) zum Vergessen. In anderer Hinsicht gewannen der Verein und seine Fans am vergangenen Samstag deutlich: Sie engagierten sich mit Nachdruck auf dem sozialen Feld.

Der VfL hatte den vorletzten Heimspieltag der Saison zusammen mit der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) zum offiziellen Inklusionstag unter dem Motto „Leidenschaft verbindet“ ausgerufen. Mitarbeiter der Osnabrücker Werkstätten schauten hinter die lila-weißen Kulissen und unterstützten tatkräftig vom Fanshop bis zum VIP-Bereich.

Stadionsprecher Carsten Thye: Aktion schreit nach einer Wiederholung

„Alle Mitarbeiter aus den Werkstätten haben super hinter ihren Jobs gestanden und waren eine richtige Hilfe“, sagt VfL-Vizepräsident Freddy Fenkes. So erlebte zum Beispiel Rainer Schlüter die Partie an der Seite der beiden Stadionsprecher Carsten Thye und Matthias Wellbrock und trug die Paarungen und die Ergebnisse der anderen Drittligaspiele vor. „Man hat ihm die Nervosität angemerkt. Aber immer, wenn ich gemerkt habe, dass das Vorlesen nicht auf Anhieb klappte, habe ich den Souffleur gespielt – da saß dann alles“, zieht Thye eine sehr positive Bilanz. „Diese Aktion schreit nach einer Wiederholung“, findet er – auch weil sie auf allen Seiten gut ankam. „Rainer sagte uns, dass er diesen Tag nicht vergessen wird“, berichtet Thye.

Vizepräsident Fenkes: Jederzeit wieder

Nach den überzeugenden Eindrücken von Samstag wird es keine einmalige Veranstaltung bleiben. „Alle Mitarbeiter des VfL, mit denen ich gesprochen habe, würden es jederzeit wieder machen“, sagt Fenkes. Andere Länder seien schon viel weiter, Menschen mit Behinderungen in den Alltag zu integrieren, sagt der Vizepräsident. Er kann sich vorstellen, die Inklusion nicht nur im Rahmen einer großen Aktion voranzutreiben, sondern im kleineren Rahmen auch immer mal wieder zwischendurch an mehreren Spieltagen einer Saison.

Das wäre auch im Sinne der Heilpädagogischen Hilfe. Für HHO-Prokurist und Projektleiter Michael Kempf ist es ein dauerhaftes „Anliegen, das Thema Inklusion immer mehr in die Öffentlichkeit zu bringen“. Das VfL-Spiel sei dafür „eine hervorragende Plattform“ gewesen.

Ultras organisieren Frühstück und spenden

Bereits zum zweiten Mal organisierten die Ultras der Violet Crew mit dem Fanprojekt und der Fanabteilung ein Frühstück für 27 junge Flüchtlinge. „Einige waren schon mal im Stadion gewesen. Es war ein richtig toller Moment, als drei von den Jungs im VfL-Trikot vor mir standen“, sagt Lisa Roggenkamp von der Violet Crew.

Freuen konnten sich die rund 60 Teilnehmer des Frühstücks über eine Spende an den Flüchtlingshilfeverein „Exil“. Die Ultras hatten Anfang März bei der Sonderzugfahrt mit 1000 Fans nach Würzburg Spenden gesammelt. „Bei so einer Fahrt kommen so viele Leute zusammen und erleben etwas Gutes, so dass sie dann im Gegenzug auch etwas Gutes tun können“, findet Roggenkamp. Die VfL-Fans ließen sich nicht lange bitten: 1000 Euro kamen zusammen, die nun gespendet wurden.

Anzeige Anzeige

Im Anschluss ging es gemeinsam ins Stadion. Der VfL stellte Freikarten zur Verfügung. Einziger Schönheitsfehler: Der Auftritt des Teams und das Ergebnis. „Das tat mir ein bisschen leid“, sagt Roggenkamp, „aber es hat der guten Sache insgesamt keinen Abbruch getan“. Eine Wiederholung ist deshalb auch hier nicht ausgeschlossen.