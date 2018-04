Der letzte Sieg: Emmanuel Iyoha und Bashkim Renneke (von links) jubeln nach dem Tor zum 2:0 gegen Großaspach. Ende Februar gelang mit dem 2:1 der letzte Erfolg in der 3. Liga. Archivfoto: Helmut Kemme

Osnabrück. Zuletzt durfte der VfL Osnabrück am 24. Februar dieses Jahres gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen Sieg in der 3. Fußball-Liga bejubeln. Nach neun sieglosen Ligaspielen in Serie nimmt der VfL an diesem Samstag einen neuen Anlauf auf den neunten Saisonsieg.