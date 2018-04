Das war der Liveticker vom Spiel des VfL Osnabrück gegen den FC Carl Zeiss Jena, vielen Dank fürs Mitlesen! Mehr zum Spiel und Reaktionen lesen Sie gleich auf noz.de sowie in den weiteren digitalen und am Montag in den gedruckten Produkten der NOZ Medien. Wir wünschen ein schönes Wochenende! Wir melden uns mit dem Liveticker wieder am kommenden Samstag (5. Mai), wenn es bereits ab 13.30 Uhr gegen die U23 von Werder Bremen ins letzte Heimspiel der Saison geht.

Traurig, aber wahr: Die 16. Saisonniederlage für den VfL ist perfekt. Nach einem 0:2-Rückstand fehlt dem VfL am Ende - wie so oft in dieser verkorksten Saison - die Durchschlagskraft, um wenigstens noch einen Punkt zu holen. Jena feiert den dritten Auswärtssieg der Saison, die VfL-Spieler gehen wieder mal mit hängenden Köpfen vom Feld.

Und dann ist das Spiel aus. Es gibt wieder einige Pfiffe und viel Kopfschütteln bei den Fans.

Und als Jena kontern will, geht Engel dazwischen, sieht Gelb und damit Gelbrot.

Groß aus der Distanz, geblockt.

Agu sieht noch Gelb.

Danneberg setzt Alvarez ein, aber der dribbelt sich fest.

Es gibt drei Minuten oben drauf.

Jena klärt, Sen setzt nach, aber Jena blockt.

Alvarez flankt, der Ball wird zur Ecke verlängert.

Sen im Vorwärtsgang gestoppt, es gibt noch einmal Freistoß, gute Position.

Engel setzt Wachs ein, der abzieht, an Coppens ist der Ball schon vorbei, aber am langen Pfosten rutscht Alvarez etwas zu spät herein, der Ball geht am langen Pfosten vorbei.

Steffen Tigges mit dem langen Einwurf. Der wird geklärt, genau wie der zweite Flankenversuch, der ebenfalls von Tigges kam.

Jena natürlich komplett in der eigenen Hälfte.

Schnell ausgeführt, Wachs legt ihn in die Mitte, aber Jena blockt.

Foul an Alvarez im Mittelfeld, der nächste Standard.

Aber erst mal ist das Spiel unterbrochen, weil Jenas Slamar im eigenen Strafraum liegt und behandelt werden muss. Die Zeit wird natürlich nachgespielt. Schafft der VfL noch die Schlussoffensive und den Ausgleich?

Alvarez flankt, Jena klärt.

Engel wird gefoult, er bekommt den nächsten Freistoß, der VfL hat ein paar Meter zum Jena-Tor gutgemacht.

Alvarez holt im Mittelfeld einen Freistoß heraus.

Die offizielle Zuschauerzahl: 6549.

Kurz zuvor hatte sich Engel noch den Unmut vieler Zuschauer zugezogen, als er einen Fehlpass gespielt hatte. Überhaupt sind die Fans sauer, wenn nicht hinter jedem Ball nachgesetzt wird. Sie wollen den VfL kämpfen sehen.

Richtig zwingend ist der VfL nicht, das Offensivspiel eher schleppend, als sich Engel aus 16 Metern ein Herz fasst, abzieht und flach rechts trifft. Vielleicht ja der Startschuss für eine Schlussoffensive des VfL.

Und da ist der Anschluss. Engel trifft zum 1:2

Iyoha setzt sich rechts durch, flankt in die Mitte, aber die Hereingabe ist zu hoch für Alvarez und dahinter steht kein weiterer Abnehmer.

Jena ist gerade dem 3:0 näher als der VfL dem Anschlusstreffer.

Ein langer Ball von Löhmannsröben hebelt die VfL-Abwehr aus, dann trifft Bock nur den rechten Pfosten.

Iyoha foult im Mittelfeld, Jena kann die Uhr weiter runterlaufen lassen, bevor der Freistoß ausgeführt wird.

Fehler VfL im Aufbau, aber auch Jena ungenau - sonst wäre das der nächste Konter gewesen.

Jenas Löhmannsröben hat es eben angezeigt: Ganz ruhig spielen, nichts mehr anbrennen lassen. Der VfL macht hier wenig Anstalten, dass er das Spiel noch drehen könnte. Hinten packt Tigges zumindest wieder sicher zu.

Agu bleibt erneut Punktsieger gegen Cros, das ist dann wahrscheinlich die beste Erkenntnis des Nachmittags...

Iyoha zieht aus 16 Metern ab - drüber.

Iyoha setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch, bleibt aber am dritten hängen. Jena versucht es mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte, aber Leon Tigges war aufmerksam und hält den Ball.

Jena wechselt noch mal: Bock kommt für Starke.

Auf der rechten Seite startet Dietz durch, legt in die Mitte, und aus kurzer Distanz trifft der eingewechselte Wolfram - Tigges machtlos.

Jena kontert, 0:2

Jena kombiniert sich in den VfL-Strafraum, aber Abseits.

Iyoha schickt Sen, dessen Flanke wird abgeblockt. Danach bekommt ein Jenenser den Ball an den Arm, aber es gibt keinen Freistoß. Jetzt nimmt der VfL hier aber noch einmal Fahrt auf.

Alvarez bringt die Ecke, der VfL kommt nicht zum Abschluss, zu umständlich, dann ist abgepfiffen nach einem Offensivfoul.

Und der VfL holt gleich eine Ecke heraus.

Und jetzt kommt der Wechsel: Tigges, Alvarez und Sen kommen für Renneke, Klaas und Reimerink.

Agu und Renneke im guten Zusammenspiel, Letzterer dribbelt sind in den Strafraum, wird an der Torauslinie etwas geblockt, aber einen Elfmeter gibt es dafür natürlich nicht.

Reimerink im Abseits.

Alvarez, Sen und Steffen Tigges haben ihre Trikots angezogen und sind von Trainer Thioune eingenordet worden.

Eine knappe halbe Stunde bleibt dem VfL, um die nächste Niederlage abzuwenden. Beim VfL machen sich einige Offensivkräfte bereit für eine Einwechslung.

"Wir woll'n euch kämpfen seh'n" skandiert die Ostkurve.

Renneke mit dem Offensivfoul an Jenas Torauslinie - da muss er aufpassen, dass er nicht vorzeitig vom Platz fliegt.

Wir hatten uns ja zur Halbzeit ein Tor gewünscht, aber es ist auf der falschen Seite gefallen. Dann wünschen wir uns jetzt noch ein Tor, dieses Mal für den VfL. Gerne auch zwei.

Slamar darf durchs Mittelfeld marschieren, legt dann weiter auf Dietz ab, der schießt - flach am langen Pfosten vorbei.

Das ist bitter. Wachs lässt sich in der Entstehung tunneln, dann zieht Mauer aus spitzem Winkel ab und überrascht damit Tigges auf dem falschen Fuß. Das Ding ging auf die Kappe des Torwarts.

0:1, Mauer trifft.

Klaas leitet das Zuspiel von Reimerink schnell weiter, aber Iyoha lauert im Abseits. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen, weil Jena in Ballbesitz ist.

Und auch Engel holt sich eine Verwarnung ab, es ist seine sechste.

Es war seine fünfte Verwarnung, er fehlt damit gegen Werder.

Gelb für Renneke, der da Cros im Mittelfeld unsanft gelegt hat.

Reimerink lässt seinen Gegenspieler stehen, zieht ab, aber Coppens taucht ab und hält den verdeckten Flachschuss.

Jena hat doppelt gewechselt: Wolfram und Schauer sind gekommen für Eckardt und Günther-Schmidt

Jena mit der erstenA ktion, Mauer zieht ab, Tigges pariert.

Das Spiel läuft wieder, dieses Mal hat der VfL angestoßen. Also alles regelkonform.

Es gibt gleich noch mal 45 Minuten Zuschlag - und vielleicht auch ein Tor? Wir hätten nichts dagegen.

Wir versuchen uns mal an einem Zwischenfazit: Es gibt Spiele, die reißen einfach mit, mit ihrem Tempo, Torchancen, einem Offensivfeuerwerk. Heute ist das leider nicht so ein Spiel, obwohl beide Teams nichts mehr zu verlieren haben und mit offenem Visier zur Sache gehen könnten. Bislang ist es ein klassisches 0:0, das nur einen Sieger verdient hat: Die Fans, die hier tapfer durchhalten. Wobei man sagen muss: Es ist warm, trocken, zwischendurch kommt die Sonne raus - so kann man den Samstagnachmittag doch ganz gut aushalten und sich vor der Arbeit im heimischen Garten drücken...

Es gibt doch ein paar Pfiffe, aber die sind schnell verebbt.

Und dann ist Pause.

Die Gäste sind noch mal ein bisschen am Drücker in dieser Phase, der VfL versucht, den FCC vom Strafraum fernzuhalten. Jetzt greift Tigges zu. Angriff abgewehrt.

Jena versucht es mit einer direkten Ecke, der Ball schlägt neben dem Pfosten ein, allerdings am Außennetz.

Starke mit dem Distanzschuss, Tigges fliegt und lenkt den Ball zur Ecke. Er bislang mit einer guten Leistung bei seiner Heimpremiere in der 3. Liga.

Gelb für Günther-Schmidt nach einem Foul im Mittelfeld.

Genauso wie der nächste Osnabrücker Angriff.

...aber die bringt nichts ein.

Missverständnis zwischen Agu und Tigges, aber Jena kann die Chance nicht nutzen. Das Höchste der Gefühle ist eine Ecke, zu der Groß klärt...

Distanzschuss von Günther-Schmidt, Tigges taucht ab, aber der Ball geht auch so knapp am Pfosten vorbei.

Foul an Klaas in der VfL-Hälfte.

Flanke kommt, ein Jenenser klärt für den VfL, dann Nachschuss, aber unterbrochen von einem Pfiff, der VfL im Ballbesitz.

Aber Agu steht am kurzen Pfosten, köpft die Flanke raus. Jena mit dem zweiten Versuch, aber Tigges macht sich lang und lenkt den Kopfball von Dietz zur Ecke.

Jena vor dem VfL-Tor, Eismann versucht es aus 18 Metern, der Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

Slamar bleibt im Dribbling an Klaas und Renneke hängen.

Vorne wird Reimerink gestoppt. Er und die Fans hätten gerne einen Freistoß, Schiedsrichter Zorn lässt weiterspielen. Jena hat die Kugel, macht aber nichts daraus.

Agu wieder Sieger im Laufduell gegen Cros - der Youngster kommt immer besser in die Partie.

Reimerink mit dem Stürmerfoul.

Danneberg klärt die Flanke, wird aber von hinten abgeräumt - Freistoß VfL im eigenen Strafraum.

Agu klärt zur Ecke, Jenas erste im Spiel.

Agu behauptet sich da gut, nimmt Renneke mit, aber für den ist dann bei seinem Gegenspieler Schluss.

Renneke hat viel Platz auf rechts, will die Seite wechseln, aber findet den Gegenspieler.

Bislang hatte dem VfL der Abnehmer im Angriffszentrum gefehlt, eben stand Danneberg goldrichtig - da ist ein Ruck durchs Stadion gegangen. Vielleicht legt die Mannschaft auch noch mal ein bisschen was drauf jetzt...

Klaas bringt sie herein, der Ball wird zur Flipperkugel, Jena klärt.

Die erste Ecke bringt nichts, aber Engel holt eine weitere heraus.

Großchance VfL: Agu schickt Renneke, dessen Flanke genau bei Danneberg auf dem Kopf landet. Coppens fliegt und klärt zur Ecke - jetzt ist auch der letzte Zuschauer aufgewacht nach einem eher lahmen Start.

Reimerink lässt seinen Gegenspieler aussteigen, aber die Flanke - Sie ahnen es - landet bei einem Jenenser und wird geklärt.

Groß mit dem langen Ball nach vorne, den Renneke noch holt und dann in die Mitte bringt - allerdings kommt da kein Mitspieler an den Ball. Jenas Klärung landet bei Engel, aber dessen Hereingabe segelt ins Toraus.

Wachs erobert den Ball, aber sein Querpass findet keinen Mitspieler. Jena dafür im Konter, aber die Flanke in den Strafraum pflückt Tigges, ohne dass ein Gegenspieler in der Nähe wäre.

Beim VfL versuchen sich Iyoha und Klaas im Zusammenspiel, aber der Ball geht ins Toraus.

Jena hat allerdings mehr vom Spiel, Eckardt versucht es aus der Distanz, Tigges hat den Ball im Nachfassen.

Der VfL im Vorwärtsgang, aber kein Abnehmer in der Mitte, als der Ball quer vorm FCC-Tor herrollt.

Jena kombiniert sich in den VfL-Strafraum, das geht zu einfach, Mauer kommt in Schussposition, zieht aber knapp über den kurzen Winkel - da fehlte nicht viel.

Jena mit dem langen Ball, Starke hält Agu am Trikot, der Youngster holt einen Freistoß raus und bekommt dafür Applaus.

Die nächste FCC-Flanke, Tigges fängt sie sicher ab.

Der VfL auf der Gegenseite bei seinem Angriff im Abseits.

Felix Agu hat auf der rechten Seite ein paar Findungsschwierigkeiten, aber Groß steht ihm mit seiner Erfahrung zur Seite. Die Flanke kommt dann im zweiten Versuch doch, aber Günther-Schmidts Kopfball ist kein Problem für Tigges.

Zwei Stunden vor dem Spiel lösten übrigens 45 gewaltbereite Chaoten aus Jena einen Polizeieinsatz in der Osnabrücker Innenstadt aus. Nach Polizeiangaben versuchten sie am Adolf-Reichwein-Platz einen Angriff auf die Osnabrücker Fanszene. Die Polizei umstellte die Jenenser und verhinderte den Kontakt mit VfL-Fans; alle Chaoten aus Jena wurden mit einem Betretungsverbot belegt, das für das gesamte Stadtgebiet gilt. Die in Kleinbussen angereisten Jenenser wurden von der Polizei aus der Stadt eskortiert. Daher sind nur knapp 100 Fans im Jena-Fanblock.

Wachs flankt, Engel köpft, der Ball senkt sich aufs Tor, aber Jenas Keeper Coppens ist zur Sicherheit noch abgehoben. Gar nicht so schlecht.

Jena ist in der VfL-Hälfte, aber Osnabrück klärt, woraus sich ein Konter für Iyoha ergibt. Der holt die erste Ecke heraus.

Viel ist hier noch nicht passiert. Gerade stand Reimerink Wachs im Weg, Jena hat zwei Freistöße in der eigenen Hälfte verzeichnet. Alles nichts Aufregendes...

Das Spiel läuft, Jena hat angestoßen.

Ein Spiel, das nach dem Geschmack der VfL-Fans sein dürfte: Der VfL spielt ganz in Lila, Jena in Weiß, also alles in den Osnabrücker Vereinsfarben.

...und da kommen sie!

Die Hymne "Wir sind alle ein Stück" läuft, der Anpfiff des vorletzten Heimspiels in dieser Saison rückt näher.

Da der NDR überträgt, wird das Spiel erst gegen 14.05 Uhr angepfiffen werden. Es sind also noch knapp zehn Minuten bis zum Anpfiff, aber viele Plätze werden heute leer bleiben...

Die Osnabrücker folgen jetzt - natürlich nicht in Jenas, sondern in die eigene Kabine.

Jenas Spieler verschwinden für die letzte Besprechung wieder in der Kabine.

Der VfL hat den Spieltag zum Inklusionstag ausgerufen - in allen Bereichen des Spieltag-Lebens, zum Beispiel in der VIP-Betreuung und bei den Stadionsprechern, gibt es Unterstützung von Menschen mit Behinderung.

Die Fans in der Ostkurve sprechen sich bekanntlich gegen eine Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Jürgen Wehlend aus. Aktuell hängt vor der Fankurve ein Banner: "J. Wehlend schreibt nur rote Zahlen !!!". Über das Spiel wird uns der Protest begleiten.

Die Osnabrücker sind sehr entspannt auf das Feld gekommen, es wurde gescherzt. Auch Marcos Álvarez, der sich sonst nicht so leicht mit einem Platz auf der Bank anfreunden kann, hatte ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Das lässt ja hoffen, dass der VfL heute entspannt aufspielt...

...und jetzt kommen auch die Lila-Weißen aufs Feld.

Jenas Team kommt auf den Rasen, der VfL ist noch in der Kabine.

Der Blick auf die Tribünen ist noch ähnlich trist wie der Blick auf die Tabelle.

Keeper Leon Tigges und Yannick Rohrmann aus der U19, der heute als Ersatztorwart auf der Bank sitzen wird, kommen zum Aufwärmen auf den Platz und werden mit Applaus begrüßt.

Daniel Thioune lässt die Jugend ran: Felix Agu aus der U19 darf von Beginn an ran in der Verteidigung. Außerdem steht Sebastian Klaas in der Startelf. Im Tor steht wie erwartet Leon Tigges, weil Marius Gersbeck und Tim Paterok verletzt sind. Das sind die kompletten Kader beider Teams.

VfL-Startelf: Tigges - Agu, Groß, Susac, Wachs - Danneberg, Engel - Renneke, Klaas, Reimerink - Iyoha. Bank: Rohrmann, Appiah, Sen, Alvarez, S. Tigges, Krasniqi, Sama.