Hoch unters Dach drosch Marc Heider den Ball beim 1:0. Foto: imago/Eibner

Osnabrück. Der Abstand zur Abstiegszone wächst, die Erfolgsserie auch. Zehn Punkte hat der VfL Osnabrück aus den letzten vier Spielen in der 3. Liga geholt, an der Bremer Brücke hat das Team von Trainer Daniel Thioune seit Mitte Oktober nicht verloren. So soll es weitergehen, sagt der junge Coach nach dem 2:1 gegen die SG Großaspach: „Wir wollen noch viele Punkte holen.“