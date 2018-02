Der VfL gewinnt 2:1 - ein verdienter Sieg nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Gleich liefern wir hier Stimmen zum Spiel. Am Montag natürlich in der gedruckten Zeitung eine umfassende Analyse. Schönes Wochenende und bis nächste Woche aus Erfurt!

0:0 an der Bremer Brücke. Die Chance zur VfL-Führung war da. Und so wie es momentan aussieht, wird der VfL heute nicht so viele Chancen bekommen. Die Großaspacher Defensive steht stabil. Ein unangenehmes Schwaben-Bollwerk. Mal schauen, ob VfL-Trainer Thioune in den zweiten 45 Minuten taktisch umstellt...