Chef von Lutherstiftung übt Kritik Kirchenkritiker: „Wir brauchen eine neue Reformation“

BERLIN. Lutherschnaps, Lutherbonbons und Luthersocken. Das Reformationsjubiläum war in diesem Jahr allgegenwärtig. Michael Inacker ist Vorsitzender der „Internationalen Martin Luther Stiftung“ und blickt im Interview mit unserer Redaktion zurück.

Abgesehen vom bundesweiten Feiertag: Hat sich das Jubeljahr zum Reformationsjubiläum gelohnt?

Einzelne Pfarrer und Gemeinden haben sich wirklich etwas einfallen lassen. Die Präsenz und Erinnerung an Luther hat dort wirklich gefruchtet. Die eigentliche Organisationseinheit der Protestanten, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), hat aber eine große Chance vertan. Da wurde viel Geld investiert in Kirchentage und Ausstellungen. Doch was ist die Wirkung? Nur wenige Hunderttausende haben die zusätzlichen Angebote genutzt. Da kommen bei jedem Bundesligaspieltag mehr Menschen in die Stadien als in einem ganzen Jahr zu schlecht gemachten Sonderveranstaltungen. In einem Unternehmen müsste bei so einer Bilanz der Vorstandschef gehen.

Was hat die EKD denn falsch gemacht?

Die Kirche hat mit sich selbst geredet und sich selbst auf die Schulter geklopft. Sie hat versäumt, in die wachsende Zahl von Nichtchristen hineinzuwirken und einen missionarischen Punkt zu setzen. Luther würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen.

Mit Mission tut sich die Kirche aber schwer.

Schuld sind die Strukturen und sprudelnden Kirchensteuereinnahmen. Die Kirche ist satt geworden und ruht sich auf ihrem öffentlich-rechtlichen Sonderstatus auf. Eine Kirche, die sich jeden Tag anstrengen und sich um ihre Einnahmen selbst kümmern müsste, wäre geistig und geistlich ganz anders unterwegs. Die grundsätzlichen Fragen „Wie werde ich Christ?“ und „Wie bleibe ich Christ in einem säkularen Umfeld?“, die werden nicht mehr in einer Sprache beantwortet, die Menschen verstehen.

Spielt auch die politische Ausrichtung der EKD eine Rolle?

In den Führungsgremien, den Synoden, hat ein rot-grünes Milieu die Macht an sich gerissen. Dass für die Gremien ein Wahlprozess stattfindet, ist eine Illusion. Bestimmte, unkritische Leute, werden in die Gremien kooptiert. Kirchenparlamente suchen sich die Mitglieder selber aus. Auch das spricht den protestantischen Traditionen Hohn.

Warum ist die Kirche für die rot-grüne Szene so interessant?

Weil man über die Kirche besser die eigene politische Programmatik in die Zivilgesellschaften transportieren kann. Kirche wird damit nur noch zur NGO. Mit biblischer Verkündigung hat das nichts mehr zu tun. Es ist im Prinzip eine machtpolitische Kaperung der Institution Kirche durch politische Gruppen. Und Bürgerlich-Konservative haben das zugelassen, weil sie oft träge sind und Konflikte scheuen.

Sollte der Reformationstag jedes Jahr ein Feiertag sein?

Leider habe ich bei der EKD überhaupt kein Streben danach bemerkt. Sie hätte eine Unterschriftenaktion starten können. Aber vielleicht hatte man ja Angst, nicht genügend Gläubige zu finden. Das wäre der Lackmustest gewesen, dass die Kirche gar nicht mehr so mächtig ist, wie sie sich darstellt. Die Chance für den dauerhaft bundesweiten Feiertag ist noch nicht vorbei. Kirche muss hier konsequent unbequem auftreten. Aber seltsamerweise wird sie nur dann unbequem, wenn es um linke Positionen wie Umweltschutz, Sozialpolitik, und Kritik an der Wirtschaft geht.

Ist Margot Käßmann die richtige „Botschafterin für das Lutherjubiläum“?

Viele Ansichten von ihr teile ich nicht. Aber sie gehört nicht zu denen, die einem den Mund verbieten. Margot Käßmann hat Charisma und Prominenz. In einer Mediengesellschaft müssen Sie mit Aufmerksamkeit arbeiten. Welche Alternativen hatte die EKD denn? Leider gibt es nur noch wenige Persönlichkeiten, die Kirchenbänke füllen können.

Was würde Martin Luther heute zum Zustand der EKD sagen?

Luther war ja ein Kommunikationsexperte. Er hat gewusst, wie er die Öffentlichkeit beeinflusst. Wahrscheinlich würde Luther seine 95 Thesen heute nicht mehr in Wittenberg an die Tür schlagen, sondern nach Hannover vor das EKD-Kirchenamt fahren und sich dort mit einem großen Plakat hinstellen: „Unter den Talaren der Muff von 500 Jahren. Zeit für eine Wende in meiner evangelischen Kirche.“ Dort wäre es auch angemessen, damit die Damen und Herren in den Leitungsgremien endlich wach werden. Wir brauchen eine neue Reformation, weil die EKD konventionell und verkrustet ist, wie es die damalige katholische Kirche vor 500 Jahren war.

Trauen sie dem EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm zu, die Wende einzuleiten?

Herr Bedford-Strohm ist nicht die evangelische Kirche. Eine Wende kann nur gelingen, wenn man alle ins Boot holt. Die EKD agiert wie ein schlechter Noah. Sie holt nur Menschen an Bord der Arche, die ins Konzept passen. Wer einen anderen Glauben lebt, den lässt die EKD zurück. Für viele sind dann Freikirchen der Ausweg. Dort ist das Gemeindeleben meist auch viel lebendiger. Die Kirche muss auch jüngere Menschen besser ansprechen. Das geht über modernere Formen des Gebets, andere Musik und Liturgie, neue Formen von Medien, die die jungen Leute ja ganz anders nutzen.

Reicht wirklich nur die Form als Lockstoff?

Wir müssen den Menschen auch andere geistliche Nahrung bieten. Das heißt nicht, sich dem Zeitgeist anzupassen. Mich hat ernüchtert, als sich nach einem Vortrag unserer Stiftung auf der Wartburg die Bürgermeisterin von Eisenach bedankte. Sie gehört der Linkspartei an und sei durch das Reformationsjubiläum neugierig geworden. Aber sie habe sich bei den ganzen Lutherevents nie richtig abgeholt gefühlt. Das ist eine traurige Aussage.

Laien und Medien fordern mehr Ökumene. Ist das realistisch oder naive Träumerei?

Gegensätze zwischen Protestanten und Katholiken wird es immer geben und die sollten wir auch nicht weg reden. Wir Christen sollten aber zusammen stehen. Statistiken sprechen von einem 20 Prozent Anteil muslimischer Bürger bis 2050 in Deutschland, wenn die Zuwanderung weiterhin so ansteigt wie in den letzten beiden Jahren. Das ist auch eine gesellschaftspolitische Diskussion, wenn es um die Sichtbarkeit des Christentums und seiner Symbole wie dem Kreuz im öffentlichen Raum geht. Die Stärke des Islams ist die Schwäche des Christentums. Vor zwei Jahren wurden die Sternsinger aus dem brandenburgischen Innenministerium geworfen, weil man religionsneutral sein wollte. Und in Lüneburg wurde die Weihnachtsfeier einer Schule verlegt, weil es muslimischen Protest gab. Oder auf Packungen für griechischen Joghurt von Lidl mit einem Foto der Insel Santorin wurden die Kreuze wegretuschiert. Das sind alles Zeichen einer Säkularisierung, die wir nicht aufhalten, aber verlangsamen können, wenn Christen mit ihren Kernthemen wieder mehr Profil und Selbstbewusstsein zeigen. Nur so kann auch Integration von Ausländern besser gelingen. Mit dem Lutherjahr wäre das möglich gewesen – aber nicht so, wie es die EKD gestaltet hat.