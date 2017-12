Osnabrück. Die Schauspiel-Legende Marlene Dietrich wäre am 27. Dezember 2017 116 Jahre alt geworden. Google feiert diesen Anlass mit einem Doodle. Wir haben einige Fakten zur Schauspielerin Marlene Dietrich für Sie zusammengestellt.

In welchem Jahr wurde sie geboren?

Um das Geburtsjahr von Marlene Dietrich gibt es einige Unstimmigkeiten, wenn man sich verschiedene Biographien über die Schauspielerin durchliest. Auf einigen Seiten steht geschrieben, dass sie im Jahr 1904 geboren wurde. Das hat den Hintergrund, dass die gebürtige Berlinerin während ihres Lebens ihr Geburtsjahr stets mit 1904 angab. Ihre Geburtsurkunde, die in den 1960er Jahren auftauchte, belegt jedoch, dass die Schauspielerin bereits 1901 das Licht der Welt erblickte.

Der Durchbruch

Im Jahr 1930 erhielt Marlene Dietrich die Hauptrolle im Film „Der blaue Engel“ (Regie: Josef von Sternberg). Mit der Rolle der femme fatale „Lola Lola“ gelang der jungen Schauspielerin der Durchbruch. Kurz nach der deutschen Premiere unterschrieb sie in den USA einen Vertrag bei der Filmgesellschaft „Paramount Pictures“.

Widerstand gegen die Nazis

Während ihrer Karriere lehnte Marlene Dietrich mehrere Filmangebote der Nationalsozialisten ab. Die Schauspielerin, die 1939 die deutsche Staatsbürgerschaft ablegte und die amerikanische annahm, trat während des Zweiten Weltkrieges vor amerikanischen Truppen in Nordafrika, in Italien und in Frankreich auf.

Schwester verleugnet?

Marlene Dietrich hat nach einer neuen Romanbiografie des niedersächsischen Journalisten und Schriftstellers Heinrich Thies zeitlebens verheimlicht, dass sie eine Schwester hatte. „Es war ihr peinlich, dass ihre Schwester mit ihrem Mann in Bergen-Belsen ein Truppenkino für Wehrmachtssoldaten und SS-Offiziere betrieben hat“, sagte Thies unlängst in einem Interview. Darum habe die Hollywood-Diva ihre ein Jahr ältere Schwester Elisabeth Will stets verleugnet.

Kein glamouröses Ende

Ihren letzten Filmauftritt hatte Marlene Dietrich 1978 in „Schöner Gigolo, armer Gigolo“. Ihre Bühnenkarriere beendete sie nach einem Oberschenkelhalsbruch. Danach lebte sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1992 zurückgezogen in Paris. Zunehmende Alkoholprobleme und eine Tablettenabhängigkeit begleiteten sie in diesen Jahren bis zu ihrem Tod.

