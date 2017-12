Liebeskummer vor Weihnachten Warum wurde diese Gans an einem Brunnen aufgehängt?

Osnabrück. Kurz vor Heiligabend hat ein Mann in Unterfranken einen Brunnen mit einer Weihnachtsgans verziert. Warum hat er das gemacht?

Eine kuriose Entdeckung haben Passanten in der Kurstadt Bad Brückenau in Unterfranken am Tag vor Heiligabend gemacht: An einer Figur des Brunnenensembles vor dem Rathaus hing eine Weihnachtsgans. Um den Hals trug die Figur zudem noch ein Pappschild, auf dem erklärt wurde, warum der nackte Vogel an dieser ungewöhnlichen Stelle positioniert war. „Scheiß auf Weihnachten! Meine Freundin, die dumme ,Gans‘ hat gestern Schluss gemacht. Nun bin ich Weihnachten alleine und habe auch keine Lust mehr auf diese ,Gans‘“, steht auf dem Schild.

Droht weiterer Ärger?

Droht dem Verlassenen nach dem Beziehungsende jetzt auch noch weiterer Ärger angesichts seiner Frust-Aktion? Laut Polizei jedenfalls nicht. „Angesichts der herzzerreißenden Zeilen verzichtete die von Passanten verständigte Streife der Bad Brückenauer Polizei auf eine tiefergehende, rechtliche Prüfung des Sachverhalts und entsorgte die traurigen Reste einer früher wohl glücklichen Beziehung“, schreibt die Polizei Unterfranken in einer Pressemitteilung.