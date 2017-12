Kind bekommt Handy zu Weihnachten Sechsjährige ruft 19 Mal die Polizei an

Sechsjährige ruft 19 Mal die Polizei an MEC öffnen

Symbolbild: dpa

Sulzbach/Saar. Mit ihrem zu Weihnachten neu erhaltenen Handy hat eine Sechsjährige in Sulzbach/Saar am ersten Feiertag 19 Mal per Notruf die Führungs- und Lagezentrale der Polizei angerufen.