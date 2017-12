Polizei geht von Unfall aus Neun Verletzte nach Moskauer Busunglück noch im Krankenhaus

Rettungskräft bergen am 25. Dezember den Linienbus. Foto: Emile Alain Ducke

Moskau. Nach dem schweren Busunglück in Moskau sind neun Verletzte noch in Krankenhäusern behandelt worden. Eine Frau schwebe noch in akuter Lebensgefahr, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Behördenquellen.