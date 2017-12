Reindeer Island Legt der Weihnachtsmann auf dieser Insel eine Rast ein?

Osnabrück. Wenn der Weihnachtsmann auf seiner Reise an Heiligabend eine Rast einlegen sollte, dann wohl hier: auf Reindeer Island. Auf deutsch würde man sagen: Rentier-Insel. Wo aber liegt die?

Reindeer Island ist rund 27 Kilometer lang, 7 Kilometer breit und befindet sich im Lake Winnipeg. Dieser See gehört zur Provinz Manitoba im Herzen Kanadas. Unser Bild zeigt eine Aufnahme, die aus Daten der Satellitenmission Copernicus Sentinel-2 gewonnen und von der Europäischen Weltraumbehörde ESA zur Verfügung gestellt wurde. Während die Wissenschaftler selbst darüber rätselten, wie die Insel zu ihrem Namen kam, waren sie sich (fast) sicher, dass Santa Claus hier eine Rast während der geschäftigen Nacht vor Weihnachten einlegen wird. Nicht übermittelt wurde, ob sie auch Rudolph, the red-nosed Reindeer, an der Spitze des Schlittens erwarteten...