Hilfe nur bei Klageverzicht Angehörige der Germanwings-Opfer empört über Verzichtangebot

Weiße Rosen vor einer Gedenktafel mit den Namen der Opfer des Germanwings-Absturzes in Haltern am See. Foto: Ina Fassbender

Düsseldorf. Am 24. März 2015 starben insgesamt 150 Menschen, als eine Germanwings-Maschine in den französischen Alpen zerschellte. Die Lufthansa will Angehörigen weitere Therapien bezahlen. Aber sie sollen eine Gegenleistung erbringen.