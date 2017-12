Enttäuschung für Ufo-Jünger SpaceX-Raketenstart löst Ufo-Alarm in Los Angeles aus

SpaceX-Raketenstart löst Ufo-Alarm in Los Angeles aus MEC öffnen

Das Handout-Foto des Twitter-Accounts @alias_amanada zeigt den Start einer wiederverwendeten Rakete vom Typ Falcon 9 des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX am Himmel über Los Angeles. Foto: @alias_Amanada / Press Association Images

Los Angeles. Aufregung an der US-Westküste: Am Freitag blitzte ein helles Objekt im Nachthimmel über der US-Metropole Los Angeles auf und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her.