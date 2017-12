Einstellung von Projekten Beyoncé verbietet Bar und Brauerei Werbung mit ihrem Namen

US-Sängerin Beyoncé sah es nicht als Ehre an, dass eine Bar und eine Brauerei in New York mit ihren Namen warben. Foto: Daniel Murphy/EPA

New York. Manche Stars würden es als Hommage verstehen: Eine Bar und eine Brauerei in New York nutzten Beyocnés Namen und Liedzitat für das eigene Marketing. Die US-Sängerin fühlte sich jedoch nicht geehrt - im Gegenteil.