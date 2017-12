Familie lebt von Hartz IV Weihnachten ohne Geschenke

Eckernförde. Weniger Geld vom Jobcenter, Rückerstattung einer Überzahlung: Für Rosi Moltzen und Familie wird Weihnachten kein Freudenfest.

Menschen in Not zu helfen ist Rosi Moltzen (43) ein Bedürfnis. Sie ist Mitorganisatorin des „Flohmarkts für gute Zwecke“ - erst Donnerstag hat sie vom Erlös gekaufte Kleidung und Spielzeug der Eckernförder Tafel an Bedürftige verteilt. Ihr selbst dagegen steht kein fröhliches Weihnachtsfest bevor.

Seit vielen Jahren sind sie und ihr Mann auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) angewiesen - keine leichte Bürde, besonders mit vier Kindern. Die beiden Söhne sind mittlerweile aus dem Haus, die Töchter (21 und 12 Jahre alt) leben noch bei ihren Eltern. Noch vor einigen Monaten erhielt die vierköpfige Familie rund 1250 Euro monatlich vom Jobcenter, ab Januar sollen es nach den aktuellen Berechnungen nur noch 910 Euro sein.

Ihr Mann und sie schenken sich nichts

Für Mutter Rosi Moltzen ein herber Schlag: „Gerade wenn Weihnachten vor der Tür steht und man seinen Kindern kaum etwas schenken kann“, sagt sie. Ihr Mann und sie schenken sich nichts - kein Geld. Denn von dem Geld des Jobcenters muss die Familie nicht nur Miete und Nebenkosten bezahlen, sondern auch Nahrungsmittel und Kleidung. Um Arbeit bemüht sich das Ehepaar weiter, auch wenn die Aussichten wegen massiver gesundheitlicher Probleme schlecht sind.

Warum jetzt die Absenkung auf 910 Euro? Die ältere Tochter hat neben ihrer Erzieherausbildung einen Job auf 400-Euro-Basis angenommen. Dieses Gehalt wird auf das gesamte Einkommen der Bedarfsgemeinschaft - in diesem Fall der Familie - angerechnet. Von den 400 Euro kann die Tochter 160 Euro behalten, den Rest muss sie nach den Vorstellungen des Gesetzgebers zu Hause abgeben - 240 Euro, die sich das Jobcenter spart. Und weil die Tochter mit dem Nebenjob ihren rechnerischen „Bedarf“ mehr als erfüllt, werden auch noch vom Bafög 50 Euro einbehalten.

Gesetzgeber spricht deutliche Sprache

„Das ist für viele nicht nachvollziehbar“, sagt Armin Holzhäuser, Leiter der Leistungsabteilung des Jobcenters Eckernförde. „Eigentlich sollten die Eltern die Kinder unterstützen und nicht umgekehrt.“ Der Gesetzgeber jedoch spreche hier eine deutliche Sprache - ohne Spielraum. Hinzu kommt der Verdienst vom Zeitungsaustragen der Eltern, der ebenfalls angerechnet wird.

Vor anderthalb Jahren dann kam der noch zu Hause lebende Sohn vom 2. ins 3. Lehrjahr und verdiente mehr. „Mehrmals habe ich das Jobcenter darüber informiert“, beteuert Rosi Moltzen. Dort heißt es, dass die Information nicht vorhanden war. Letzten Endes wurde nach einem Dreivierteljahr festgestellt, dass der Mehrverdienst des Sohnes auf die Hartz-IV-Zahlungen angerechnet werden muss - rückwirkend. In monatlichen Raten hat die Familie das Geld zurückgezahlt.

Kind aus anderer Familie aufgenommen

Ein Lichtblick: Weil Rosi Moltzen einst ein Kind aus einer anderen Familie bei sich aufgenommen hat, steht ihr noch eine Nachzahlung zu. So wird sich die Familie noch vor Weihnachten über einen Zahlungsbescheid freuen können. Das Geld aber landet erst im Januar auf dem Konto.

Für Rosi Moltzen ist das ein Trost. „Ich werde wenigstens ruhiger schlafen können.“ Aber Geschenke für ihre zwölfjährige Tochter zaubert das nicht her.