Chillige Festtage Kelly Clarkson will an Weihnachten einfach ausspannen

Berlin. US-Sängerin Kelly Clarkson hat nur einen Wunsch: entspannte Weihnachten. Kein Wunder, ist sie das ganze Jahr doch viel unterwegs. Und da sind ja noch vier Kinder im Haus...

US-Sängerin Kelly Clarkson (35, „Love So Soft“) will an Weihnachten nur die Beine hochlegen. „Unser Leben dreht sich das ganze Jahr so schnell, da wollen wir nur chillen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind auf unserer Farm, fahren mit einem Quad, spielen zusammen Spiele oder schauen Filme und reden.“

Für die aus dem US-Bundesstaat Texas stammende Musikerin ist es wichtig, dass zum Fest alle zusammenkommen. „Wir sind eine Patchwork-Familie und es ist eine einzigartige Zeit, wo alle unsere vier Kinder mal an einem Ort versammelt sind.“

Die Grammy-Preisträgerin ist seit 2013 mit dem Musikmanager Brandon Blackstock verheiratet. Gemeinsam haben sie Tochter River Rose (3) und Sohn Remy (1), ihr Mann brachte Tochter Savannah und Sohn Seth mit in die Ehe.